Baltijas valstis steidzami prasa ES pusmiljardu eiro aizsardzībai pret droniem
Latvija, Lietuva un Igaunija vērsušās pie Eiropas Komisijas (EK), lūdzot steidzami piešķirt 500 miljonus eiro, lai stiprinātu Baltijas valstu aizsardzību pret droniem. Finansējumu valstis cer saņemt vēl šogad, ņemot vērā pēdējos mēnešos pieaugušos drošības riskus reģionā.
Vēstule EK priekšsēdētājai Urzulai fon der Leienai nosūtīta pirmdien, 21. septembrī, un to parakstījuši visu trīs Baltijas valstu aizsardzības ministri. Publiski par šādas vēstules nosūtīšanu iepriekš nebija ziņots. Somijas laikraksta “Iltalehti” avoti apgalvo, ka fon der Leiena vēstuli ir saņēmusi un Baltijas valstis atbildi cer sagaidīt tuvāko nedēļu laikā.
Nepieciešamību pēc papildu finansējuma Baltijas valstis pamato ar pieaugošo Krievijas radīto apdraudējumu. Jau pavasarī Latvijas, Lietuvas un Igaunijas aizsardzības ministri kopīgā paziņojumā norādīja, ka vairāki ārvalstu bezpilota lidaparāti bija šķērsojuši NATO gaisa telpu Baltijas valstīs, uzsverot nepieciešamību turpināt stiprināt daudzslāņu pretgaisa aizsardzību.
Somijas laikraksta avoti norāda, ka pretdronu aizsardzības stiprināšana tiek uzskatīta par steidzamu jautājumu. Viņi pauž bažas, ka Krievija varētu mēģināt pārbaudīt NATO austrumu flanga aizsardzību un alianses gatavību reaģēt uz dronu uzbrukumu. Tas ir avotu vērtējums, nevis publiski apstiprināta informācija par konkrētu Krievijas plānu.
Baltijas valstis jau iepriekš par vienu no prioritātēm izvirzījušas pretgaisa aizsardzības spēju stiprināšanu. Arī Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs nesen intervijā “The Guardian” norādīja, ka Eiropai un NATO jāspēj daudz straujāk pielāgoties dronu kara attīstībai Ukrainā, jo tehnoloģijas šajā jomā attīstās ļoti ātri.