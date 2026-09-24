Eiropas autovadītāji arvien biežāk izvēlas jaunus auto zīmolus
Vēl pirms dažiem gadiem jauna un mazpazīstama automobiļu zīmola ienākšana Eiropā pircējam bieži nozīmēja piesardzību. Šobrīd autovadītāji arvien biežāk ir gatavi skatīties ārpus tradicionālo Eiropas, Japānas vai Dienvidkorejas zīmolu loka, ja jaunais piedāvājums nodrošina labu cenas un kvalitātes attiecību, modernu dizainu, tehnoloģijas un plašu aprīkojumu.
Viens no piemēriem ir “Omoda” un “Jaecoo” – 2026. gada pirmajā pusē vien Eiropā reģistrēti vairāk nekā 124 tūkstoši jaunu abu zīmolu automobiļu, savukārt pārdošanas apjomi līdz pavasarim bija pieauguši par 246 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Polijā, Spānijā un Itālijā “Omoda” un “Jaecoo” kļuvuši par visstraujāk augošajiem zīmoliem, bet Lielbritānijā hibrīda modelis “Jaecoo 7” šobrīd kļuvis par trešo pārdotāko automašīnu.
“Arī Latvijā interese par jaunajiem zīmoliem kļūst pamanāmāka. Ne velti “Omoda” un “Jaecoo” pirmizrāde Rīgā pulcēja lielu interesentu skaitu. Cilvēki aktīvi interesējas par automobiļiem, piesakās testa braucieniem, novērtē dizainu, kvalitāti, komfortu un tehnoloģijas,” saka “Omoda” un “Jaecoo” zīmola vadītājs Ģirts Zemītis.
Rīgā augusta beigās tika atvērts arī pirmais specializētais “Omoda” un “Jaecoo” autosalons Baltijā, un uzņēmums plāno mērķtiecīgi kāpināt abu zīmolu pārdošanas apjomus Latvijā un pārējās Baltijas valstīs. “Es teiktu, ka zīmolu debija jau tagad izdevusies veiksmīga. Pirmajās pāris nedēļās kopš salona darbības uzsākšanas ir pārdoti 37 “Jaecoo” un 30 “Omoda” automobiļi. Savukārt pati ambīcija ir liela – vismaz 2 % no kopējā tirgus Baltijā. Ambīcijai redzam arī pamatu, jo mūsu portfelī ir gan e-auto, gan ārēji lādējams hibrīds, gan arī klasiskie auto. Spējam piedāvāt visplašāko spektru – astoņus modeļus,” teica Ģ. Zemītis.
Zīmolu attīstībai piesaistīts arī finansējums, kas paredzēts automobiļu importa, apgrozāmo līdzekļu un testa automobiļu parka nodrošināšanai.
“Mūsa Mežciems” direktors Zigurds Liepa norāda, ka Ķīnas autoražotāju ietekmes pieaugums būs viens no būtiskākajiem auto tirgus pārmaiņu faktoriem tuvāko trīs līdz piecu gadu laikā. Viņaprāt, jaunie ražotāji konkurē ne tikai ar cenu, bet arī ar plašu aprīkojumu un strauju hibrīdu un elektroauto tehnoloģiju attīstību.
Svarīgāks kļūst arī jautājums par to, kas stāv aiz konkrētā zīmola. Pircējam būtiski ir ne tikai tas, kādu automobili iegādāties, bet arī tas, no kā to iegādāties, precīzāk, kā tiek nodrošināts serviss, garantijas remonts, rezerves daļu pieejamība un kāda būs automobiļa atlikusī vērtība pēc vairākiem gadiem.
Jaunam zīmolam ar konkurētspējīgu cenu un plašu aprīkojumu vien nepietiek. Tikpat būtiska kļūst spēja nodrošināt kvalitatīvu pēcpārdošanu un ilgtermiņa klientu apkalpošanu.
“Omoda” un “Jaecoo” ir viens no piemēriem tam, kā Eiropas auto tirgū pieaug jaunu zīmolu konkurence. Abi zīmoli turpina paplašināt savu klātbūtni Eiropā, un līdzīga attīstība pamazām vērojama arī Baltijā.
“Omoda” un “Jaecoo” oficiālais dīleris Latvijā ir “Mūsa Mežciems”.