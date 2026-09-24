“Mūsa Mežciems” plāno kāpināt “Omoda” un “Jaecoo” automobiļu pārdošanu Baltijā
Latvijas auto tirgū ienāk arvien vairāk jaunu zīmolu, un viens no straujākajiem jaunpienācējiem ir Ķīnas “Omoda” un “Jaecoo”. Pēc abu zīmolu debijas Latvijā un pirmā specializētā autosalona atklāšanas Baltijā “Mūsa Mežciems” plāno mērķtiecīgi kāpināt “Omoda” un “Jaecoo” automobiļu pārdošanas apjomus Latvijā un pārējās Baltijas valstīs.
Pirmais “Omoda” un “Jaecoo” autosalons Baltijā augustā tika atklāts Rīgā, “Mūsa Mežciems” teritorijā Biķernieku ielā. Tā izveidē ieguldīts 1,1 miljons eiro. Uzņēmuma ieskatā specializēts zīmolu autosalons ir būtisks nākamais solis pēc veiksmīgās abu zīmolu debijas Latvijā.
Interesi par jaunajiem zīmoliem apliecināja arī vasarā Rīgā notikusī “Omoda” un “Jaecoo” pirmizrāde. Pasākuma laikā apmeklētāji aktīvi interesējās par automobiļiem, to tehnoloģijām un aprīkojumu, bet virkne interesentu pieteicās testa braucieniem. Uzņēmuma vērtējumā tas parādīja, ka Latvijas autovadītāji ir atvērti jauniem zīmoliem un arvien vairāk vērtē ne tikai ražotāja atpazīstamību, bet arī dizainu, tehnoloģijas, komfortu un cenas un kvalitātes attiecību.
“Redzam, ka interese par “Omoda” un “Jaecoo” ir ļoti laba, cilvēki aktīvi interesējas par automobiļiem. Jaunais autosalons ļauj padarīt zīmolus vēl pieejamākus klientiem un mērķtiecīgi kāpināt to pārdošanas apjomus Latvijā un Baltijā,” norāda “Mūsa Mežciems” direktors Zigurds Liepa.
Abu zīmolu attīstībā Baltijā tiek ieguldīti arī būtiski finanšu resursi. “Omoda” un “Jaecoo” pozīciju stiprināšanai un tālākai attīstībai piesaistīts 8 miljonu eiro finansējums, kas paredzēts automobiļu importa un uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu finansēšanai.
Savukārt “Luminor” piešķīrusi “Mūsa Mežciems” 1,5 miljonu eiro līzinga finansējumu demo jeb testa automobiļu iegādei. Tas ļaus palielināt klientiem klātienē pieejamo modeļu skaitu un nodrošināt plašākas testa braucienu iespējas. Katram uzņēmuma pārstāvētajam zīmolam nepieciešamas vidēji trīs līdz piecas demo automašīnas, kas pēc aptuveni sešiem līdz divpadsmit mēnešiem tiek realizētas tirgū.
Investīcijas notiek laikā, kad Latvijas un visas Eiropas auto tirgū strauji pieaug jauno Ķīnas autoražotāju klātbūtne. “Mūsa Mežciems” direktors Zigurds Liepa prognozē, ka tuvāko trīs līdz piecu gadu laikā tas būs viens no būtiskākajiem faktoriem, kas mainīs konkurenci auto tirgū. Ķīnas autoražotāji šobrīd konkurē ne tikai ar cenu, bet arī ar plašu aprīkojumu un strauji attīstītām hibrīdu un elektroauto tehnoloģijām.
Vienlaikus, pēc Z. Liepas domām, jaunajiem zīmoliem arvien svarīgāka būs arī pēcpārdošana. Ar automobiļa pārdošanu vien vairs nepietiek – nepieciešams servisa tīkls, rezerves daļu pieejamība, garantijas remonts, diagnostika, programmatūras atjauninājumi un kvalificēti speciālisti. Tieši tas nākotnē var kļūt par vienu no būtiskākajiem konkurences faktoriem auto tirgū.
“Omoda” un “Jaecoo” izaugsme Eiropā jau šobrīd ir strauja. 2026. gada pirmajā pusgadā Eiropā tika reģistrēti 124 300 jauni abu zīmolu automobiļi, bet pārdošanas apjomi līdz pavasarim bija pieauguši par 246 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu.
“Omoda” un “Jaecoo” oficiālais dīleris Latvijā ir “Mūsa Mežciems”.