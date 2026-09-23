Rietumu Banka turpina sadarboties ar Liepājas uzņēmumu "Lauma Fabrics"
Rietumu Banka sadarbojas ar Liepājas uzņēmumu "Lauma Fabrics" jau vairākus gadus.
2021. gadā Rietumu Banka bija izsniegusi "European Lingerie Group" (ELG), kurai pieder ražotnes vairākās valstīs, tajā skaitā Liepājas "Lauma Fabrics", kredītu 27 miljonu eiro apmērā. Šī darījuma rezultāta banka piešķīra ELG nepieciešamos resursus grupas finansiālā stāvokļa stabilizēšanai Covid-19 pandēmijas periodā.
Apzinoties būtisku "Lauma Fabrics" ražotnes nozīmi Liepājas reģiona attīstībai, ekonomikas izaugsmei un darba vietu nodrošināšanai, Rietumu Banka darīs visu savu iespēju robežās, lai īstenotu pasākumu kopumu, kas ir vērsts uz ražošanas saglabāšanu.
“Liepājas reģions pēdējos gados uzrāda pārliecinošu izaugsmi, ko nodrošina spēcīgi vietējie un ārvalstu kapitāla uzņēmumi, tajā skaitā "Lauma Fabrics". Mēs augsti novērtējam Liepājas pašvaldības un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas vadības mērķtiecīgu atbalstu investīciju piesaistei un uzņēmējdarbībai, kas ir izcilas reģionālās politikas piemērs. Rietumu Banka jau ilgstoši sadarbojās ar vairākiem lieliem pilsētas uzņēmumiem, un mēs turpināsim strādāt pie tā, lai veicinātu reģiona turpmāko ekonomisko attīstību,” uzsver Jeļena Buraja, Rietumu Bankas valdes priekšsēdētāja.
Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu bankai nav tiesību sniegt plašākus komentārus par tās klientu kredītsaistībām, un banka atturas sniegt informāciju par izsolēm un citiem juridiskajiem procesiem. Tajā pat laikā vēlamies uzsvērt, ka Rietumu Banka arī turpmāk pieliks visas pūles, lai tas neietekmē ražošanas procesu.