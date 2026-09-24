Problēma nav tikai pirmā iemaksa: kāpēc eiropiešiem kļūst arvien grūtāk īstenot sapni par savu dzīvokli
Eiropa piedzīvo nopietnu mājokļu krīzi, un īpaši smagi to izjūt jaunieši. Lai gan daudzi sapņo par savu mājokli, īstenot šo sapni kļūst arvien grūtāk.
Saskaņā ar OECD datiem mājokļu īpašnieku īpatsvars Eiropas jaunāko paaudžu vidū ir zemāks nekā iepriekšējām paaudzēm. "Euronews" biznesa ziņu nodaļa analizē, kā mainījies mājokļu īpašnieku īpatsvars jauno eiropiešu vidū un kas ir šo pārmaiņu pamatā.
Kā dažādās paaudzēs mainījies mājokļu īpašnieku īpatsvars? Kāpēc arvien mazāk jauno eiropiešu pieder pašiem savs mājoklis? Un kurās valstīs jauniešiem iegādāties savu mājokli ir īpaši grūti?
Saskaņā ar ziņojumu "Mājsaimniecību turības struktūras tendenču un nevienlīdzības kartēšana OECD valstīs" Eiropas jaunākajām paaudzēm kļūst arvien grūtāk sasniegt tādu pašu mājokļu īpašumtiesību līmeni, kāds iepriekšējām paaudzēm bija tajā pašā vecumā.
OECD dati atspoguļo vidējos rādītājus 20 ES valstīs. Aptuveni 60% cilvēku, kuri dzimuši ap 1975. gadu, 32 gadu vecumā piederēja savs mājoklis. Starp 1980. gadā dzimušajiem šis rādītājs samazinājās līdz 58%, bet 1985. gadā dzimušo vidū – līdz 52%. Tādējādi starp 1975. un 1985. gadā dzimušajām paaudzēm izveidojusies astoņu procentpunktu atšķirība.
36 gadu vecumā savs mājoklis piederēja 65% cilvēku, kuri dzimuši 1970. un 1975. gadā, savukārt 1980. gadā dzimušo vidū mājokļu īpašnieku īpatsvars bija samazinājies līdz 60%.
Līdzīga aina vērojama arī jaunākā vecumā. 29 gadu vecumā savs mājoklis piederēja 52% 1980. gadā dzimušo, savukārt 1985. un 1990. gadā dzimušo vidū šis rādītājs pakāpeniski samazinājās attiecīgi līdz 45% un 41%.
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Atšķirība jaunāko paaudžu vidū redzama jau vēl agrākā vecumā. Piemēram, 23 gadu vecumā savs mājoklis piederēja 32% 1985. gadā dzimušo, salīdzinot ar 26% 1990. gadā dzimušo.
Vecāko paaudžu vidū mājokļu īpašnieku īpatsvars bija daudz līdzīgāks. 44 gadu vecumā savs mājoklis piederēja 68% 1965. gadā dzimušo, 69% 1970. gadā dzimušo un 68% 1975. gadā dzimušo.
Arī 46 gadu vecumā atšķirības bija pavisam nelielas – savs mājoklis piederēja 70% 1960. gadā dzimušo, 71% 1965. gadā dzimušo un 70% 1970. gadā dzimušo.
Kāpēc samazinās mājokļu īpašnieku īpatsvars?
"Visticamāk, to ietekmē vesels savstarpēji saistītu faktoru kopums," "Euronews Business" norādīja OECD eksperti. Pēc viņu teiktā, hipotekāro kredītu saņemšana kļuvusi sarežģītāka – procentu likmju kāpums kopš 2021. gada ir palielinājis aizņemšanās izmaksas. Arī mājokļu cenas daudzās OECD valstīs aug straujāk nekā iedzīvotāju ienākumi.
"Salīdzinoši lēnais algu pieaugums vēl vairāk pasliktina mājokļu pieejamību, apgrūtinot pirmā mājokļa pircējiem iespēju sakrāt naudu pirmajai iemaksai un saņemt hipotekāro kredītu," norādīja eksperti.
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OECD analītiķi arī uzsver, ka arvien lielāka jauniešu iesaiste augstākajā izglītībā var aizkavēt viņu ienākšanu darba tirgū un patstāvīgas dzīves sākšanu.
Mājokļu īpašnieki: 90. gadu vidus pret 2010. gadu beigām
Jaunākie valstu dati liecina, ka šī tendence saglabājas lielākajā daļā Eiropas valstu. Saskaņā ar ziņojumu "OECD Nodarbinātības perspektīvas 2025", salīdzinot 90. gadu vidu ar pēdējo gadu, par kuru pieejami dati, aptuveni divās trešdaļās valstu ir samazinājies to cilvēku īpatsvars ap 30 gadu vecumu, kuriem pieder viņu galvenā dzīvesvieta.
"Iespējamība, ka jaunāko paaudžu cilvēkiem pieder savs mājoklis, šobrīd ir mazāka nekā pirms trim desmitgadēm," teikts ziņojumā.
Ar 90. gadu vidu šajā salīdzinājumā saprot 1995. gadu vai tam tuvāko gadu, par kuru pieejami dati, savukārt ar "pēdējo gadu" – pēdējo gadu pirms Covid-19 pandēmijas vai 2022./2023. gadu.
Vislielākais mājokļu īpašnieku īpatsvara kritums 30 gadus vecu cilvēku vidū šajā periodā reģistrēts Īrijā – 90. gadu vidū savs mājoklis piederēja 81% šīs vecuma grupas iedzīvotāju, bet pēdējos gados – vairs tikai 53%. Arī Grieķijā rādītājs sarucis par 20 procentpunktiem – no 78% līdz 58%.
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Arī divas lielas Eiropas ekonomikas ir starp valstīm, kurās reģistrēts viens no straujākajiem kritumiem. Apvienotajā Karalistē mājokļu īpašnieku īpatsvars sarucis no 74% līdz 56%, savukārt Spānijā tas samazinājies par 18 procentpunktiem – no 77% līdz 60%.
Problēma nav tikai pirmā iemaksa
"Galvenais šķērslis ir tas, cik augstas ir mājokļu cenas salīdzinājumā ar to paaudžu ienākumiem, kuras pilngadību sasniegušas pēc 2000. gada," situāciju Apvienotajā Karalistē "Euronews Business" komentēja Fiskālo pētījumu institūta (IFS) direktora vietnieks Džonatans Kribs.
"Runa nav tikai par to, cik grūti ir sakrāt pirmajai iemaksai. Pat ja cilvēkam ir pietiekami liela pirmā iemaksa, viņš nevar aizņemties nepieciešamo summu, lai iegādātos mājokli rajonā, kurā dzīvo, vai tā tuvumā," viņš piebilda.
Huans Antonio Modeness no Barselonas Autonomās universitātes kā iemeslus mājokļu īpašnieku īpatsvara kritumam Spānijā minēja kreditēšanas straujās izaugsmes beigas pēc 2008. gada finanšu krīzes, mazāku nodarbinātības stabilitāti, stingrākus hipotekārās kreditēšanas kritērijus un mājokļu būvniecības samazināšanos.
Arī Dānijā (mīnus 13 procentpunkti), Austrijā (mīnus 11 procentpunkti) un Luksemburgā (mīnus 10 procentpunkti) reģistrēts kritums ar divciparu skaitli. Vācijā un Šveicē tas sasniedza deviņus procentpunktus katrā.
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Postsociālistiskās pārejas sekas
Pretēja aina vērojama trijās Eiropas valstīs, kur mājokļu īpašnieku īpatsvars ir strauji pieaudzis. Slovākijā to 30 gadus veco cilvēku īpatsvars, kuriem pieder viņu galvenais mājoklis, palielinājies no 38% līdz 88%. Čehijā tas pieaudzis no 36% līdz 76%.
Slovākijas Zinātņu akadēmijas vecākais pētnieks Jans Viboštoks skaidroja, ka sociālisma periodā līdz 1989. gadam mājokļu tirgus Slovākijā bija izteikti centralizēts un valstij faktiski piederēja gandrīz viss dzīvojamais fonds. Tāpat kā citās valstīs, kas piedzīvoja postsociālistisko pāreju, iedzīvotāji vēlāk varēja izpirkt dzīvokļus par simboliskām summām, kā rezultātā tika privatizēta gandrīz visa dzīvojamā fonda daļa.
Polijā reģistrēts pieaugums par 20 procentpunktiem – no 57% līdz 77%. Tai seko Nīderlande ar deviņu procentpunktu pieaugumu.
Nīderlandes eksperts apšauba OECD aplēses
Tomēr Kodijs Hohstenbahs no Amsterdamas Universitātes apšauba OECD aprēķinus. Atsaucoties uz Nīderlandes mājokļu apstākļu pētījumu WoON, viņš norāda, ka mājokļu īpašnieku īpatsvars jauno pieaugušo vidū Nīderlandē samazinās jau kopš globālās finanšu krīzes. Piemēram, 25–34 gadus veco iedzīvotāju vidū tas sarucis no 50% 2002. gadā līdz 44% 2024. gadā.
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Viņš piebilda, ka 90. un 2000. gadi Nīderlandē bija periods, kad mājokļu īpašnieku īpatsvars strauji pieauga visās vecuma grupās. To veicināja valsts politika, kas stimulēja un subsidēja mājokļu iegādi, kā arī hipotekārās kreditēšanas tirgus attīstība.
No piecām lielākajām Eiropas ekonomikām mājokļu īpašnieku īpatsvars pieauga tikai Francijā – par četriem procentpunktiem.