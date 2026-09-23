Protests "Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta". 16.09.2026
Šodien Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas organizētajā protesta akcijā "Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta" piedalīsies astoņi pārvadātāji, neizpildot līdz 3000 reģionālo ...
Kas vadīs reģionālos autobusus? Divas trešdaļas šoferu ir pirmspensijas vai pensijas vecumā
Divas trešdaļas reģionālo autobusu šoferu ir pirmspensijas vai pensijas vecumā, norādīja Latvijas pasažieru pārvadātāju asociācijas (LPPA) prezidents Ivo Ošenieks.
Viņš skaidroja, ka kritisks jautājums reģionālajos pārvadājumos ir autobusu vadītāju pieejamība, jo līgumos paredzētais atalgojums neatbilst darba tirgum, tādēļ nozare zaudē pieredzējušus darbiniekus un nespēj piesaistīt jaunos vadītājus.
"Turklāt divas trešdaļas šoferu ir pirmspensijas vai pensijas vecumā. Tas jau ietekmē iespējas pilnā apmērā izpildīt reisus," uzsver Ošenieks.
Tāpat LPPA prezidents skaidroja, ka pasūtītāja [Autotransporta direkcija] uzliktie līgumsodi par neizpildītajiem reisiem problēmu neatrisina, jo ir nepieciešams finansējums konkurētspējīgam atalgojumam, kā arī, nozares skatījumā, jāpaplašina loks, kas var nokārtot autobusu vadīšanai nepieciešamās kategorijas eksāmenus, piemēram, tehnikuma audzēkņi.
Viņš rezumēja, ka Latvijas pasažieru pārvadājumu nozare 2026. gadā ir situācijā, kurā tās ekonomiskā dzīvotspēja vairs nav pašsaprotama. Pārvadātāji saskaras ar būtisku izmaksu pieaugumu, inflāciju, energoresursu cenu svārstībām, autobusu vadītāju trūkumu un neatbilstošu atalgojumu.
Asociācijas ieskatā steidzami ir jāpilnveido ilgtermiņa līgumu indeksācija reģionālās nozīmes maršrutu tīklā. Tai ik gadu jāatspoguļo degvielas, darbaspēka, transportlīdzekļu, rezerves daļu un finansējuma izmaksu izmaiņas, paredzot automātisku mehānismu ārēju un neprognozējamu izmaksu lēcienu kompensēšanai.
Pasažieru pārvadātāju protesta akcijas laikā šogad 16. septembrī provizoriski netika izpildīti 3250 reģionālie autobusu reisi. Autotransporta direkcija pārvadātājiem noteiks sodus par līgumā paredzētā pakalpojuma nesniegšanu pēc visu septembrī neizpildīto reisu apkopojuma.
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LPPA organizētajā protesta akcijā "Diena bez reģionālā sabiedriskā transporta" piedalījās astoņi pārvadātāji.