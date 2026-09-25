“Audzēt mežus pilsētās”: Latvijas uzņēmums ar unikālu koku audzēšanas konteineru iegūst Eiropas Dizaina balvu
Latvijas uzņēmums „Carbon Less Future”, uzvarot Eiropas Dizaina konkursā „DesignEuropa Awards 2026”, ir ieguvis balvu kategorijā „Uzņēmēji un mazie uzņēmumi” par inovatīvu koku stādu audzēšanas risinājumu kontrolētā vidē „CLF Growth Container”, kas palīdz kokiem augt neatkarīgi no klimatiskajiem apstākļiem.
Koku audzēšanas konteineri ir automatizēti un tos var uzstādīt dažādās vidēs, palīdzot kokiem augt tur, kur tie parasti neaugtu, tostarp dažādās pilsētu teritorijās. Uzņēmuma dibinātāji Aivis Garais un Aigars Jacuks pauž:
„Mūsu moto ir audzēt mežus pilsētās. To varētu nosūtīt pat uz Mēnesi, un tajā joprojām augtu koki.”
Mežu audzēšana un atjaunošana lielā mērā ir atkarīga no piemērotiem vides apstākļiem. Uzņēmuma „Carbon Less Future“ izstrādātā sistēma konteinera vidē ļauj pilnībā kontrolēt koku stādu augšanu. Tiek regulēta gaisma, temperatūra un mitrums, radot stādiem optimālus augšanas apstākļus.
„DesignEuropa Awards” žūrija novērtēja, ka šis dizains ir cieši saistīts ar ilgtspējības ideju un planētas nākotni - uzņēmums piedāvā risinājumu mežu platību samazināšanās problēmai, vienlaikus ļaujot ikvienam garāmgājējam vērot stādu augšanas procesu. Produkts ir piemērots situācijās, kad ilgstoši nav pieejama gaisma augu audzēšanai. Turklāt šis risinājums nav paredzēts tikai kokiem - tas piedāvā jaunas iespējas arī dārzkopībā. Kā saka Aigars Jacuks:
„Konteinera mērķis noteikti ir radīt kaut ko redzamu, kas var nākt par labu dabai un iesaistīt apkārtējos cilvēkus.”
Uzņēmuma vadītājs Aivis Garais norāda, ka “Mūsu konteineru jauda ir tāda, ka vienā ciklā varam izaudzēt aptuveni 30 000 stādu. Vienā gadā mēs varam izaudzēt apmēram 120 000 stādu, kas ļauj apstādīt apmēram 60 hektārus lielu platību.”
"Carbon Less Future“ ir pirmais Eiropas Dizaina balvas finālists no Latvijas – un tagad arī pirmais uzvarētājs.
No LIAA inkubācijas atbalsta līdz starptautiskiem tirgiem
Uzņēmuma "Carbon Less Future" ceļš līdz Eiropas atzinībai ir cieši saistīts ar vietējo biznesa atbalsta ekosistēmu. Ar jau gatavu produkta prototipu uzņēmums iestājās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) pārstāvniecības Gulbenē biznesa inkubācijas programmā.
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Inkubācijas programmā pieejamais mentorings, konsultācijas un stratēģiskais atbalsts palīdzēja uzņēmumam precizēt savu eksporta stratēģiju un fokusēties uz starptautiskajiem tirgiem. Sadarbībā ar LIAA uzņēmums jau ir paspējis prezentēt savu inovāciju starptautiskā izstādē Dubaijā, pārliecinoties par milzīgu ārvalstu klientu interesi. Uzņēmums kā nākamo soli attīstībā saredz viedo kameru un mākslīgā intelekta rīku integrēšanu konteinerā, lai maksimāli automatizētu stādu uzraudzības procesu un samazinātu cilvēka iesaisti.