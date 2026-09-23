Par litru līdz astoņiem centiem mazāk: Saeimā steidzami virza degvielas akcīzes samazināšanu
Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija trešdien atbalstīja vēl lielāku akcīzes nodokļa likmes samazināšanu dīzeļdegvielai, kā arī akcīzes nodokļa likmes samazināšanu benzīnam.
To paredz atbalstītie Budžeta komisijas izstrādātie grozījumi Naftas produktu cenu pieauguma ierobežošanas likumā. Grozījumus plānots piemērot no 2026. gada 1. oktobra.
Komisijas deputāti atbalstīja likumprojekta izskatīšanu steidzamības kārtībā, līdz ar to tas tiks izskatīts divos lasījumos nākamajā Saeimas sēdē.
Lai mazinātu dīzeļdegvielas cenu ietekmi uz mājsaimniecībām un tautsaimniecību likumprojekts paredz samazināt dīzeļdegvielai kā transporta degvielai piemērojamo akcīzes nodokļa likmi par 16,7% līdz minimālajam nodokļa līmenim, kāds ir noteikts Eiropas Savienībā.
Līdz ar to akcīzes nodoklis dīzeļdegvielai tiktu samazināts no 396 eiro par 1000 litriem līdz 330 eiro par 1000 litriem.
Savukārt bezsvina benzīnam akcīzes nodokļa likmi paredzēts samazināt par 11,7%, to nosakot 490 eiro par 1000 litriem. Līdz šim akcīzes nodoklis benzīnam nebija mazināts.
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS) norādīja, ka akcīzes nodokļa izmaiņas degvielas uzpildes stacijās (DUS) notiek ar laika nobīdi, kā arī pārnese uz cenu notiek tikai daļēji.
Valainis uzsvēra, ka tūlītējas ietekmes uz cenām panākšanai būtu nepieciešama vai nu vēl straujāka akcīzes samazināšana, vai arī pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmes samazināšana.
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Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs un komisijas deputāts Edgars Putra (AS) skaidroja, ka likumprojekts paredz papildus vēl iepriekš noteiktajam akcīzes nodokļa pagaidu likmei (396 eiro par 1000 litriem) dīzeļdegvielai līdz 2026. gada 31. decembrim piemērot vēl zemāku akcīzes nodokļa likmi (330 eiro par 1000 litriem). Akcīzes nodokļa likmes samazinājums veidos 6,6 centus par litru, bet, ieskaitot PVN, gandrīz astoņus centus par litru.
Līdz ar to ir sagaidāms, ka dīzeļdegvielas cena mazumtirdzniecībā samazināsies par astoņiem centiem, ja degvielas tirgotāji pilnā apmērā pārnesīs nodokļu samazinājumu uz degvielas cenu, teica Putra.
Likumprojekts paredz samazināt arī akcīzes nodokļa likmi bezsvina benzīnam, to nosakot 490 eiro par 1000 litriem, kuru piemērotu līdz 2026. gada 31. decembrim. Akcīzes nodokļa likmes samazinājums veidos 6,5 centus par litru, bet, ieskaitot PVN, gandrīz astoņus centus par litru. Līdz ar to ir sagaidāms, ka benzīna cena mazumtirdzniecībā samazināsies par aptuveni astoņiem eiro centiem, ja degvielas tirgotāji pilnā apmērā pārnesīs nodokļu samazinājumu uz degvielas cenu.
Likumprojekta anotācijā teikts, ka, samazinot degvielai piemērojamo akcīzes nodokļa likmi uz trim mēnešiem - no 2026. gada 1. oktobra līdz 2026. gada 31. decembrim - tiek prognozēta negatīva ietekme uz valsts pamatbudžeta ieņēmumiem 14,4 miljonu eiro apmērā.
Ņemot vērā akcīzes nodokļa un PVN deklarēšanas un maksāšanas kārtību, kā arī ar to saistīto ieņēmumu ieskaitīšanu valsts budžetā, pasākuma ietekme uz valsts budžeta naudas plūsmu 2026. gadā prognozējama mīnus 9,6 miljoni eiro, savukārt 2027. gadā - mīnus 4,8 miljoni eiro.
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Lai kompensētu likumā noteiktā regulējuma negatīvo ietekmi uz valsts budžeta ieņēmumiem 2026. gadā, kā vienreizējs kompensējošs risinājums paredzēts izmantot ieņēmumu pārpildi no konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu realizācijas, jo minēto ieņēmumu faktiskā izpilde 2026. gadā pārsniedz attiecīgajam gadam sākotnēji plānoto apjomu.
Putra skaidroja, ka minētais risinājums ir uzskatāms par vienreizēju pasākumu, kas attiecināms tikai uz 2026. gadu, un nav atbalstāms kā pastāvīgs vai ilgtermiņa finansējuma avots arī turpmākajos gados. Ņemot vērā, ka ieņēmumi no konfiscēto noziedzīgi iegūto līdzekļu realizācijas ir mainīgi un to apmērs dažādos gados var būtiski atšķirties, šādu ieņēmumu apmēru nav iespējams uzskatīt par stabilu un prognozējamu finansējuma avotu turpmāko gadu budžeta ieņēmumu kompensēšanai.