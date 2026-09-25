Office 2021 atbalsts drīz beigsies: Office 2024 Pro par 23,39 € un Windows 11 Pro par 13,55 € ar mūža licenci
Microsoft drīz oficiāli pārtrauks Office 2021 atbalstu. Office 2024 Professional Plus un Windows 11 Pro mūža licences tagad ar atlaidi — bez abonementa un ar failiem savā diskā.
Office 2021 atbalsts drīz oficiāli beigsies. Paliekot pie novecojušas programmatūras, jūsu sistēma paliek bez kritiskiem drošības ielāpiem un veiktspējas atjauninājumiem — un pilnībā atvērta apdraudējumiem. Tā kā kiberdraudi nepārtraukti attīstās, novecojušais biroja komplekts pārvērš jūsu digitālo darba vidi par galveno mērķi ievainojamībām. Pāreja uz Office 2024 Professional Plus ir visdrošākais veids, kā nodrošināt nepārtrauktu aizsardzību un modernu veiktspēju, vienlaikus saglabājot pilnīgas īpašumtiesības uz savu programmatūru.
Keysoff rudens izpārdošana piedāvā risinājumu, kurā privātums ir pirmajā vietā: mūža, patstāvīgas licences glabā jūsu failus tikai lokālajā cietajā diskā — bez regulāriem maksājumiem un piespiedu mākoņa sinhronizācijas. Atbrīvojieties no abonementa: Office 2024 Professional Plus tikai par 23,39 € ietver pilnu lokāli instalētu pakotni ar Word, Excel, PowerPoint, Outlook un Access, modernu lietotāja saskarni, Cameo tīmekļa kameras integrāciju programmā PowerPoint un 14 jaunām dinamiskām masīva funkcijām programmā Excel — viss par vienu maksājumu. Kombinācijā ar Windows 11 Pro par 13,55 € jūs papildus nostiprināt datu drošību: aparatūras aizsardzība un BitLocker diska šifrēšana pasargā lokālos failus no nesankcionētas piekļuves. Iegādājoties mūža atslēgas jau šodien, jūs atbrīvojaties no pastāvīgiem ikmēneša izdevumiem, aizsargājat personas datus uz sava aprīkojuma un baudāt jaunās paaudzes veiktspēju.
Office 2024 Pro mūža licence un operētājsistēmas atslēgas par īpaši zemām cenām!
- Office 2024 Pro Plus – 23.39€
- Office 2024 Pro - 3 PCs – 63.29€ (21.10€ Per PC)
- Office 2024 Pro - 5 PCs – 99.99€ (20.00€ Per Key)
- Office 2021 Pro Plus – 19.99€
- Office 2021 Home and Business for Mac – 89€
- Office Home 2024 for Mac & Windows– 119.99€
- Office 365 Pro Plus - 5 PCs (1 Year Subscription) – 35.99€
Oriģināli Windows atslēgu kodi par neticami zemām cenām!
- Win 11 Professional - 1 PC – 13.55€
- Win 11 Pro - 2 Keys – 25.75€ (12.88€ Per Key)
- Win 11 Pro - 3 Keys - 35.50€ (11.83€ Per Key)
- Win 11 Pro - 5 Keys - 54.95€ (10.99€ Per Key)
- Win 11 Home - 1 PC – 13.25€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 PC – 12.80€
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC 1 PC – 12.88€
- Win 10 Professional - 1 PC – 8.45€
- Win 10 Home - 1 PC - 8.25€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC – 12.25€
- Win Server 2025 Standard – 30.99€
- Win Server 2025 Datacenter – 31.99€
Iegādājieties oriģinālo Office + Windows komplektu par neticami izdevīgu cenu. (Atlaides kods: SKK62)
- Win 11 Pro + Office 2024 Pro - Package – 34.99€
- Win 11 Home + Office 2024 Pro - Package – 34.75€
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus - Package – 29.99€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro- Package – 29.85€
- Win 11 Enterprise LTSC 2024 + Office 2024 Pro Plus - Package – 34.50€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2024 Pro Plus - Package – 34.35€
Vēl vairāk izdevīgu komplektu no vadošajiem zīmoliem:
- Ashampoo PDF Pro 5 – 24.99€
- IObit Driver Booster 13 – 17.69€
- EaseUS Video Downloader - Lifetime – 27.27€
- Adguard - 3 Devices - Lifetime – 32.74€
- EaseUS Disk Copy Pro - 1 Month Subscription – 12.66€
- Internet Download Manager - 1 PC (Lifetime) – 21.99€
- iObit Advanced SystemCare 19 Pro - 1 PC (Permanent Subscription) – 25.59€
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