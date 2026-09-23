Vai caur Latviju ved zagtus Ukrainas graudus? Saeimā steidzami virza jaunas pārbaudes
Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija trešdien nolēma steidzamības kārtībā virzīt grozījumus Dzīvnieku barības aprites likumā, kas paredz robežkontrolei pakļaut graudu kravas no trešajām valstīm.
Likumprojekts paredz deleģēt Ministru kabinetam (MK) noteikt, kurām dzīvnieku barības kravām no trešajām valstīm veicama robežkontrole, kā arī prasības un kārtību, kādā Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) šo kontroli veic.
Komisija nolēma likumprojektu virzīt kā komisijas likumprojektu un iesniegt Saeimā izskatīšanai pirmajā lasījumā.
Tāpat komisija nolēma lūgt Saeimu likumprojektam noteikt steidzamību un virzīt to izskatīšanai ceturtdienas, 24. septembra, Saeimas sēdē abos lasījumos. Priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam komisija noteica desmit minūtes.
Valdība šogad 8. septembrī apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus Ministru kabineta noteikumos, kas paredz, ka VD no tranzītā pārvadātām graudu kravām varēs ņemt paraugus un veikt laboratoriskos izmeklējumus deklarētās izcelsmes valsts pārbaudei.
Latvija ir aizliegusi Krievijas un Baltkrievijas lauksaimniecības un lopbarības produktu importu jeb laišanu brīvā apgrozībā Latvijā, un 2026. gada augustā aizliegums tika vēl paplašināts. Izmantojot ārējā tranzīta muitas procedūru, trešo valstu preces var šķērsot Latvijas un Eiropas Savienības (ES) muitas teritoriju, nenonākot ES tirgū un netiekot laistas brīvā apgrozībā.
Vienlaikus Ukraina ir sniegusi informāciju par ievērojamiem okupētajās Ukrainas teritorijās nelegāli iegūtu graudu apjomiem un risku, ka daļa šo graudu ar Krievijas izcelsmes dokumentiem varētu tikt pārvietota arī caur Latvijas ostām. Ņemot vērā saņemto un apstiprināto informāciju par neraksturīgi straujo pieprasījuma pieaugumu graudu tranzītam un pārkraušanai no Krievijas, ZM pauda, ka ir nepieciešams veikt visaptverošu pārbaudi tranzīta graudu izcelsmei Latvijas ostās.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ministrijā norāda, ka līdz šim pārtikas graudiem netika veiktas pārbaudes ar mērķi noteikt to deklarēto ģeogrāfisko izcelsmi, līdz ar to nebija pieejami objektīvi pierādījumi, kas ļautu apstiprināt graudu faktiskās izcelsmes atbilstību pavaddokumentos norādītajai izcelsmei.
ZM skaidro, ka PVD turpmāk veiks pārtikas graudu sūtījumu kontroli arī gadījumos, ja graudus nav paredzēts izplatīt ES, tostarp, ja pastāv aizdomas, ka pārtikas graudu izcelsme ir no Ukrainas pagaidu okupētajām teritorijām. Dienests noņems paraugus, lai veiktu laboratoriskos izmeklējumus, lai aizdomas par pavaddokumentos norādīto izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu apstiprinātu vai noraidītu.
Grozījumi paredz arī iespēju iekasēt priekšapmaksu no atbildīgajām personām par minēto kravu robežkontroli un laboratoriskajiem izmeklējumiem.
Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) pēc valdības sēdes atzina, ka minētās pārbaudes kopumā var aizņemt laiku līdz vienam mēnesim, jo pārbaudes jāveic sadarbībā ar citu valstu institūcijām. Šajā laikā pārbaudāmās kravas ostās aizturēt nevar, bet, ja par kādu no šīm kravām tiks saņemta informācija, ka tajās bijuši zagtie Ukrainas graudi, tad Latvija šo informāciju uzreiz varēs nodot graudu pircējiem.