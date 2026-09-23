“airBaltic” pieņem būtisku lēmumu: ziemā pārtrauks lidojumus uz Dubaiju
Latvijas nacionālā lidsabiedrība airBaltic ir pieņēmusi lēmumu 2026./2027. gada ziemas sezonā pārtraukt tiešos lidojumus starp Rīgu un Dubaiju (Apvienotie Arābu Emirāti). Lēmums pieņemts pēc visaptveroša vairāku faktoru izvērtējuma, tostarp ņemot vērā pašreizējo situāciju reģionā, kā arī iespējamos operacionālos ierobežojumus, kas var ietekmēt ierasti izmantotos maršrutus lidojumiem uz Dubaiju un no tās.
Pasažieriem, kuri jau ir rezervējuši lidojumus uz Dubaiju vai no tās, tiks piedāvātas alternatīvas ceļošanas iespējas: rezervācijas maiņa uz citu airBaltic galamērķi, naudas atmaksa vai savienotais lidojums uz Dubaiju sadarbībā ar partnerlidsabiedrībām.
Pasažieriem, kuri biļetes iegādājušies tieši airBaltic, lidsabiedrība sazināsies individuāli, sniedzot papildu informāciju par rezervāciju un pieejamajām alternatīvām. Savukārt pasažieri, kuri biļetes iegādājušies ar ceļojumu aģentūras starpniecību, tiek aicināti sazināties ar attiecīgo aģentūru, lai saņemtu palīdzību.
Lai gan airBaltic neveiks tiešos lidojumus starp Rīgu un Dubaiju, lidsabiedrība plāno arī turpmāk sadarbībā ar partnerlidsabiedrībām piedāvāt savienojumus starp abām pilsētām.
airBaltic turpina rūpīgi sekot līdzi situācijas attīstībai reģionā un regulāri izvērtē savu lidojumu sarakstu, ņemot vērā pieprasījumu, operacionālos apsvērumus, kā arī plašāku ģeopolitisko situāciju un norises aviācijas nozarē. Pasažieru un apkalpes drošums, kā arī droša lidojumu izpilde vienmēr ir airBaltic augstākā prioritāte.