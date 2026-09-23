VIDEO: Dobelē spriež par Zemgales lauksaimniecības izaugsmi un gatavību krīzēm
18. septembrī Dobelē norisinājās Zemkopības ministrijas (ZM) un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) rīkotais forums–dialogs “Pašu produkts, pašu spēks – stipra lauksaimniecība drošai Latvijai”, kurā uzmanības centrā bija Zemgales lauksaimniecības attīstība un Lauksaimniecības izaugsmes plāna 2026.–2036. gadam īstenošana praksē.
Forums bija daļa no reģionālo diskusiju cikla par Latvijas lauksaimniecības nākotni. Tā mērķis ir kopā ar lauksaimniekiem un nozares pārstāvjiem pārrunāt, kā valstī iecerētos attīstības virzienus pielāgot konkrētu reģionu vajadzībām un iespējām. Zemgales gadījumā īpaša uzmanība pievērsta saimniecību konkurētspējai, produktivitātei, investīciju atdevei, augsnes auglībai, tirgus iespējām un risku vadībai.
Pasākumu atklāja LLKC Stratēģiskās attīstības direktore Agnese Radžele-Šulce. Par lauksaimnieku “ceļa karti”, Lauksaimniecības izaugsmes plānu un vasarā izstrādātajām nozaru stratēģijām runāja ZM valsts sekretāra vietniece nozaru politikas un tirgus jautājumos Liene Jansone. Savukārt “Altum” valdes loceklis Jēkabs Krieviņš iepazīstināja ar finanšu instrumentiem, kas paredzēti saimniecību attīstībai un pārveidei.
Forumā piedalījās arī zemkopības ministrs Uldis Augulis, kurš pievērsās lauksaimniecības sektora izaugsmei un aktualitātēm jaunā plānošanas perioda kontekstā. Pasākuma noslēgumā ministrs apkopoja diskusijās iezīmētos jautājumus.
Atsevišķa uzmanība tika veltīta arī saimniecību gatavībai ārkārtas situācijām. AS “Sadales tīkls” korporatīvo un lielo klientu attiecību vadītājs Igors Gobvalovs runāja par rīcību elektroapgādes krīzēs un to, kā tām savlaicīgi sagatavoties. Risku vadības jautājumu aktualitāti lauksaimniecībā pastiprinājuši arī šovasar piedzīvotie nelabvēlīgie laikapstākļi.
Plašākajā diskusijā par Lauksaimniecības izaugsmes plāna īstenošanu, nozaru stratēģijām un tieši Zemgalei raksturīgajiem izaicinājumiem piedalījās Liene Jansone, Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes valdes priekšsēdētāja vietniece Dzinta Lejniece, zemnieku saimniecības “Ceriņi” pārstāvis un reģeneratīvās lauksaimniecības piekritējs Raitis Mackevičs, kā arī “Zemnieku saeimas” valdes priekšsēdētājs un zemnieku saimniecības “Lazdiņi” saimnieks Juris Lazdiņš. Sarunu vadīja Agnese Radžele-Šulce.
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Lauksaimniecības izaugsmes plāna 2026.–2036. gadam iecere paredz lielāku uzsvaru likt ne vien uz atbalsta piešķiršanu, bet arī uz saimniecību izaugsmi, produktivitāti, pelnītspēju un ieguldījumu atdevi. Starp galvenajiem virzieniem izcelta augsnes auglība, saimniecību konkurētspēja, tirgus pieejamība un risku pārvaldība.
Dobelē notikušais forums bija otrais rudens reģionālo diskusiju ciklā. Pirmais pasākums 28. augustā notika Ludzā, pievēršoties Latgales situācijai, bet nākamās sarunas paredzētas 25. septembrī Cēsīs un 1. oktobrī Kuldīgā.