Līdz šim Saeima bija izņēmums - tagad tās finanses varētu pārbaudīt Valsts kontrole
Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija trešdien, 23.septembrī, lēma virzīt izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā likumprojektu “Grozījums Valsts kontroles likumā”, kas paredz dot Valsts kontrolei tiesības veikt finanšu revīziju par Saeimas sagatavotā gada pārskata pareizību.
“Sabiedrībai ir tiesības sagaidīt, ka arī Saeimas rīcībā nodotie valsts budžeta līdzekļi tiek pārbaudīti pēc tiem pašiem principiem, kas attiecas uz citām valsts institūcijām. Ar šo likumprojektu mēs stiprinām pārredzamību un novēršam līdzšinējo izņēmumu valsts finanšu kontroles sistēmā, vienlaikus saglabājot Saeimas konstitucionālo neatkarību,” uzsver Oļegs Burovs, Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs.
Patlaban likums nosaka, ka Valsts kontrole neveic revīziju Saeimā, līdz ar to parlaments ir vienīgā valsts institūcija, kuras finanšu līdzekļu izlietojumu augstākā revīzijas iestāde nepārbauda. Likumprojekta mērķis ir stiprināt valsts finanšu kontroles sistēmu, nodrošināt lielāku pārredzamību un sabiedrības uzticēšanos likumdevēja rīcībā nodoto līdzekļu izlietojumam.
Likumprojekts paredz, ka Valsts kontrole attiecībā uz Saeimu ir tiesīga veikt revīziju par Saeimas sagatavotā gada pārskata pareizību, proti, finanšu revīziju. Vienlaikus nav paredzēts piešķirt tiesības veikt Saeimā lietderības vai atbilstības revīzijas, ņemot vērā parlamenta īpašo konstitucionālo statusu un nepieciešamību saglabāt institucionālo līdzsvaru.
Finanšu revīzija nodrošinās iespēju pārbaudīt Saeimas finanšu informāciju, kas tiek iekļauta valsts konsolidētajā gada pārskatā, un tādējādi Valsts kontroles atzinums par valsts pārskatu aptvers visas no valsts budžeta finansētās institūcijas. Likumprojekts paredz, ka revīzijas Saeimā tiks plānotas atbilstoši Valsts kontroles riska novērtēšanas un būtiskuma pieejai, tādēļ tās nebūtu obligāti veicamas katru gadu.
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Lai grozījumi stātos spēkā, tie Saeimā jāpieņem trīs lasījumos.