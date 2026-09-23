Latvijas uzņēmēji dodas iekarot ASV tirgu - priekšā tikšanās ar “Netflix”, “Disney”, “Qualcomm” un citiem milžiem
Amerikas Savienotajās Valstīs (ASV) sākusies Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) organizētā Latvijas uzņēmēju tirdzniecības misija. Tā norisināsies Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča darba vizītes ASV laikā līdz 27. septembrim. Misijas programma aptver Ņujorku, Losandželosu un Sandjego, četros nozaru maršrutos pulcējot jaunuzņēmumu, filmu nozares, aizsardzības un divējāda lietojuma tehnoloģiju, kā arī biomedicīnas un farmācijas uzņēmumu pārstāvjus.
“ASV ir Latvijas stratēģiskais partneris un uzticams sabiedrotais, un šogad septembrī aprit 35 gadi kopš diplomātisko attiecību atjaunošanas. Spēja sekmīgi sadarboties ar ASV partneriem, tostarp Kalifornijā, apliecina Latvijas uzņēmumu starptautisko konkurētspēju. Delegācijā ir aizsardzības un divējāda lietojuma nozaru, biomedicīnas, jaunuzņēmumu un filmu nozares pārstāvji. Ceru, ka vizīte dos impulsu Latvijas uzņēmējiem izveidot vērtīgus kontaktus ASV, tādējādi veicināt Latvijas ekonomisko izaugsmi,” Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Trešdien, 23. septembrī, Ņujorkā un Losandželosā notiek pirmās biznesa tikšanās. Turpmākajās dienās Latvijas uzņēmēji tiksies ar pasaules mēroga ASV uzņēmumiem, investoriem, universitātēm un tehnoloģiju pārneses centriem, lai veidotu jaunus eksporta darījumus, kopīgus tehnoloģiju projektus un investīciju partnerības.
“Latvijas un ASV tirdzniecības apgrozījums 2025. gadā sasniedza 1,63 miljardus eiro un gada laikā pieauga par 13%. Tas nav tikai labs statistikas rādītājs – tas ir pamats daudz augstākai ambīcijai. Mums jāpanāk, lai Latvijas uzņēmumi iekļautos ASV piegādes ķēdēs, kļūtu par kopīgu produktu izstrādes partneriem un lai ASV kapitāls ienāktu jaunos projektos Latvijā. ASV ir Latvijai stratēģiski nozīmīgs ekonomikas un drošības partneris, un Valsts prezidenta vizīte ekonomiskajām sarunām piešķir papildu svaru. Mērķis ir skaidrs: jauni projekti, pasūtījumi un investīcijas,” uzsver Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Raivis Bremšmits.
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Trīs pilsētas un četri nozaru maršruti
Ņujorkā Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas pārstāvji tiksies ar ASV investoriem un globālā uzņēmumu mākslīgā intelekta un digitālo darba procesu platformu izstrādātāja “ServiceNow” pārstāvjiem. Latvijas jaunuzņēmumi savus risinājumus prezentēs pasākumā “Pitch to a President”, saņemot ASV investoru vērtējumu un ieteikumus turpmākajai attīstībai šajā tirgū.
Losandželosā filmu nozares uzņēmumu programma sāksies ar tikšanos uzņēmumā “Paramount”. Turpmākajās dienās atsevišķas programmas Losandželosā paredzētas arī Latvijas aizsardzības un divējāda lietojuma tehnoloģiju, biomedicīnas un farmācijas uzņēmumiem.
“Trīs pilsētas, četri nozaru maršruti un desmitiem mērķtiecīgi sagatavotu tikšanos dažu dienu laikā – šī ir viena no vērienīgākajām un organizatoriski sarežģītākajām LIAA tirdzniecības misijām. Šāds temps un mērogs atbilst Latvijas uzņēmumu ambīcijām ASV. Pērn Latvijas pakalpojumu eksports uz ASV pieauga par 10% un sasniedza 510 miljonus eiro, turklāt vairāk nekā 40% no tā veidoja informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumi. Latvijas uzņēmumiem ir zināšanas un tehnoloģijas, lai sēstos pie viena galda ar pasaules līderiem kā līdzvērtīgi partneri. Misijas rezultātu vērtēsim pēc darījumiem, kopīgiem tehnoloģiju projektiem un investīcijām, kas sekos šīm sarunām,” norāda LIAA direktore Ieva Jāgere.
Latvijas delegācijā – 44 uzņēmumi un organizācijas
Tirdzniecības misijā piedalās 44 Latvijas uzņēmumi un organizācijas. Aizsardzības un divējāda lietojuma tehnoloģiju programmu pārstāv “Aumeux”, “SAF North America”, “Origin Robotics”, “Raw-tech”, SIA “Ardlat”, “Perkons Energy”, LMT, “LMT Defence”, “VIC TEC” un “LAT Security”, kā arī Latgales speciālā ekonomiskā zona, Latvijas Eksportētāju asociācija “The Red Jackets”, Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Universitāte un Rīgas Tehniskā universitāte. Biomedicīnas un farmācijas programmu – Nacionālais pētniecības un inovāciju institūts (NIRI), “Double Helix Technologies”, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, Daugavpils Universitāte un Latvijas Universitāte. Filmu nozares programmā piedalās “Nafta Films”, “RED DOT MEDIA”, “Mistrus Media”, “Trickster Pictures”, “Baltic Pine Films”, “CINEVILLA FILMS”, “Ierakstu Māja” un Latvijas Kinopakalpojumu producentu asociācija. Tirdzniecības misijas delegācijā piedalās arī “BDO Latvia”, kā arī Ārlietu ministrijas pārstāvji. Savukārt jaunuzņēmumu programmā piedalās “BirdyChat”, “Monetizr”, “Engycell”, “Submerge”, “Spotwise”, “Supliful”, “Tournated”, “Capture Study”, “HoneyB AI”, “Cellbox” un “Crowdable”.
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Losandželosa – no filmu studijām līdz autonomajām aizsardzības sistēmām
24.septembrī filmu nozares programmas dalībniekiem paredzēta “Warner Bros.” un “HBO” studijas vizīte, kā arī tikšanās ar “Disney” un “Netflix” pārstāvjiem. Sarunās uzmanība tiks pievērsta Latvijas iespējām filmu ražošanā, pēcapstrādē, animācijā un starptautisku kopražojumu veidošanā.
Aizsardzības un divējāda lietojuma tehnoloģiju uzņēmumi piedalīsies apaļā galda diskusijā ar Dienvidkalifornijas aizsardzības industrijas pārstāvjiem un apmeklēs “Anduril” – ASV aizsardzības tehnoloģiju uzņēmumu, kas izstrādā autonomās sistēmas un mākslīgajā intelektā balstītus risinājumus. Sarunu centrā būs Latvijas tehnoloģiju izmantošana kopīgos risinājumos, jaunu produktu izstrāde un iespējas Latvijas uzņēmumiem iekļauties ASV piegādes ķēdēs.
Biomedicīnas un farmācijas uzņēmumu pārstāvji tiksies ar Losandželosas apgabala ekonomikas attīstības un dzīvības zinātņu organizācijām, kā arī apmeklēs Kalifornijas Universitātes Losandželosā Tehnoloģiju attīstības grupu un Kalifornijas Tehnoloģiju institūta Tehnoloģiju pārneses un korporatīvo partnerību biroju. Sarunās ar pētniekiem un tehnoloģiju pārneses speciālistiem tiks apspriestas pētniecības rezultātu komercializācijas, kopīgas produktu izstrādes un sadarbības iespējas starp Latvijas uzņēmumiem un ASV universitātēm.
Diena noslēgsies ar ASV vēstnieka Latvijā rīkotu biznesa pasākumu Ričarda Niksona prezidentālajā bibliotēkā, pulcējot Latvijas delegācijas un ASV uzņēmējdarbības vides pārstāvjus.
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Sandjego – pusvadītāji, bezpilota sistēmas un genomika
25.septembrī aizsardzības un divējāda lietojuma tehnoloģiju uzņēmumu programma turpināsies Sandjego – vienā no nozīmīgākajiem ASV aizsardzības, aviācijas un bezpilota sistēmu tehnoloģiju centriem.
Latvijas uzņēmumiem paredzētas tikšanās ar autonomo lidaparātu un mākslīgā intelekta pilota tehnoloģiju izstrādātāju “Shield AI”, kā arī nacionālās drošības tehnoloģiju uzņēmumu “Kratos”, kas darbojas bezpilota sistēmu, kosmosa, hiperskaņas un raķešu dzinēju tehnoloģiju jomā. Plānotas sarunas arī ar globālo sakaru, savienojamības un mikroshēmu tehnoloģiju uzņēmumu “Qualcomm”, sabiedriskās drošības tehnoloģiju uzņēmumu “Axon” un “Starling Systems”.
AS “SAF Tehnika” un Rīgas Tehniskās universitātes pārstāvji tiksies ar “Analog Devices” augstāko vadību. “Analog Devices” ir globāls pusvadītāju tehnoloģiju uzņēmums, kura klientu loks pārsniedz 100 000, bet 2025. finanšu gada ieņēmumi sasniedza 11 miljardus ASV dolāru.
“SAF Tehnika regulāri piedalās LIAA organizētajās tirdzniecības misijās uz ASV, jo tās ļauj tikties ar partneru un klientu augstākā līmeņa vadītājiem un stiprināt mūsu uzņēmuma reputāciju viņu acīs. Piemēram, šā gada septembrī misijas laikā Kalifornijā mēs kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti tiksimies ar liela ASV mikročipu ražotāja augstāko vadību. Šādas LIAA piedāvātās iespējas dod rezultātu tikai tad, ja uzņēmums ir paveicis savu mājasdarbu un spēj precīzi pateikt, ar ko vēlas tikties un ko vēlas panākt. Ja nezini, kurp dodies, der jebkurš ceļš,” tirdzniecības misiju nozīmi komentē AS “SAF Tehnika” valdes loceklis un pārdošanas un mārketinga viceprezidents Jānis Bergs.
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Biomedicīnas un farmācijas uzņēmumi Sandjego tiksies ar “Thermo Fisher Scientific” – vienu no pasaulē lielākajiem laboratoriju, dzīvības zinātņu un farmācijas tehnoloģiju piegādātājiem, kura gada ieņēmumi pārsniedz 45 miljardus ASV dolāru. Programmā paredzētas tikšanās arī ar vienu no pasaules vadošajiem genomikas un DNS sekvencēšanas tehnoloģiju uzņēmumiem “Illumina” un DNS sekvencēšanas tehnoloģiju izstrādātāju “Element Biosciences”.
Latvijas delegācija apmeklēs arī Sandjego Valsts universitātes Tehnoloģiju pārneses biroju un Kalifornijas Universitātes Sandjego Inovāciju un komercializācijas biroju, lai pārrunātu sadarbību pētniecībā, tehnoloģiju pārnesē un jaunu biomedicīnas produktu ieviešanā tirgū.
Dalību tirdzniecības misijā ārvalstīs LIAA organizē Eiropas Savienības līdzfinansētās Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts finansējuma atbalstu. Uzņēmums tirdzniecības misijā var piedalīties gan par maksu, gan saņemot atbalstu attiecināmo izmaksu segšanai.