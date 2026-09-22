Latvijas Bankas prezidents brīdina: ar kompensācijām vien degvielas cenu problēmu neatrisinās
Kompensāciju mehānismi, lai mazinātu degvielas cenu straujo pieaugumu, ir tikai īstermiņa risinājums, bet ilgtermiņā jāmazina valsts atkarība no fosilajiem resursiem, otrdien žurnālistiem teica Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks.
Viņš skaidroja, ka energoresursu cenas pasaulē būs ļoti svārstīgas, un labākais risinājums ir mazināt Latvijas ievainojamību. "Īstermiņā var kaut kādus kompensācijas mehānismus ieviest, lai izņemtu ārā tos pīķus, ļoti straujos kāpumus un lai tas nepārveļas plašākā inflācijā," teica Kazāks, uzsverot, ka tie var būt tikai kā īstermiņa risinājumi.
Latvijas Bankas prezidents skaidroja, ka pamata risinājums ir mazināt Latvijas atkarību, izmantot iekšējos energoresursus, atjaunojamos energoresursus, piemēram, sauli un vēju, un kombinēt Latvijas enerģijas bilanci. "Ilgtspējīgs risinājums būs tāds, kas nodrošina mazāku ievainojamību," uzsvēra Kazāks.
Pirmdien, 21. septembrī, pēc valdību veidojošo partiju sanāksmes Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) žurnālistiem skaidroja, ka Klimata un enerģētikas ministrijai (KEM), Ekonomikas ministrijai (EM) un Finanšu ministrijai (FM) pagājušajā nedēļā tika uzdots sagatavot priekšlikumus par Latvijā īstenojamiem pasākumiem degvielas cenu mazināšanai. Pirmdien koalīcija vērtēja vairākus iespējamos risinājumus.
Tostarp tika vērtēta iespēja samazināt akcīzes nodokļa likmi līdz zemākajam līmenim, ko pieļauj Eiropas Savienības regulējums, degvielas rezervju prasību izmaksu atcelšana un biodegvielas prasības atcelšana.
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Pēc premjera teiktā, visi šie pasākumi varētu samazināt degvielas cenu līdz pat 20 centiem litrā.
Premjers norādīja, ka vēlas, lai degvielas cenu samazinājums ir spēkā jau no 1. oktobra. Tas nozīmē, ka priekšlikumiem vajadzētu būt gataviem uz Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas trešdienas, 23. septembra, sēdi.
Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) rosinājusi līdz šā gada beigām samazināt pievienotās vērtības nodokļa (PVN) likmi degvielai no 21% līdz 12%, lai mazinātu straujā degvielas cenu kāpuma ietekmi uz iedzīvotājiem un tautsaimniecību.
ZZS norāda, ka pasaules naftas tirgū saglabājas saspringta situācija, bet degvielas cenu pieaugums Latvijā būtiski ietekmē gan mājsaimniecību, gan uzņēmumu izdevumus. Partijā uzsver, ka degvielas sadārdzināšanās palielina transporta, ražošanas, lauksaimniecības, loģistikas un pakalpojumu izmaksas, tādējādi sekmējot kopējo cenu kāpumu un inflāciju.