Latvijā plāno būtiskas izmaiņas mobilajos sakaros: krīzē varēs izmantot cita operatora tīklu
Šodien, 22.septembrī Ministru kabinets izskatīja Satiksmes ministrijas sagatavotos grozījumus Elektronisko sakaru likumā, kas paredz ieviest nacionālās viesabonēšanas regulējumu, lai krīzes situācijās nodrošinātu mobilo sakaru pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem arī tad, ja kāda operatora tīkls ir bojāts vai tā darbībā radušies būtiski traucējumi. Plānots, ka viesabonēšana stāsies spēkā 2027. gada 1. jūlijā.
“Pēc nesenās vētras, kas radīja plašus postījumus, tai skaitā nozīmīgus bojājumus un ilgstošus pārrāvumus sakaru tīklā, esmu uzdevis mobilo sakaru operatoriem kopā ar LVRTC, TET un Satiksmes ministriju izstrādāt rīcības plānu sakaru nozares noturībai ārkārtas apstākļos.
Viesabonēšana ir viena no šī plāna sastāvdaļām – tā uzlabos mobilo sakaru pieejamību krīzes situācijās, nodrošinot iedzīvotājiem iespēju sazināties arī gadījumos, kad kāda operatora tīkls nav pieejams. Nozares eksperti turpina darbu pie visaptveroša pasākumu plāna, kas tuvākajā laikā tiks prezentēts sabiedrībai,” norāda satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis.
Grozījumi paredz, ka krīzes situācijās mobilo sakaru lietotāji varēs automātiski izmantot cita operatora tīklu, saglabājot iespēju veikt zvanus un sūtīt īsziņas. Šāds risinājums ir būtisks civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanai, ārkārtas saziņai un palīdzības sniegšanai, kā arī panikas un dezinformācijas mazināšanai sabiedrībā.
Pašlaik Latvijā darbojas trīs mobilo sakaru operatori: SIA “Latvijas Mobilais Telefons”, SIA “Tele2” un SIA “Bite Latvija”. Jebkura operatora tīkla darbības pārtraukuma gadījumā bez sakariem var palikt ievērojams skaits lietotāju, tādēļ mobilo sakaru noturības stiprināšana ir nozīmīgs valsts drošības jautājums.
Likumprojekts paredz, ka nacionālā viesabonēšana tiks aktivizēta tikai krīzes situācijās krīzes vadības pasākumu ietvaros. Lai nepieļautu mobilo tīklu pārslodzi, viesabonēšanas režīmā tiks nodrošināti balss sakari un īsziņu pakalpojumi, savukārt datu pārraides pakalpojumi netiks iekļauti.
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Lai sagatavotos nacionālās viesabonēšanas ieviešanai, mobilo sakaru komersantiem būs jāveic tehniski un organizatoriski sagatavošanās darbi, tostarp viesabonēšanas funkcionalitātes integrācija, starpsavienojumu izveide starp operatoriem, norēķinu sistēmu pielāgošana un nepieciešamie testi.
Vienlaikus grozījumi paredz precizēt arī vairākas citas Elektronisko sakaru likuma normas, lai nodrošinātu skaidrāku regulējumu elektronisko sakaru nozarē, kā arī aktualizēt atsevišķus terminus atbilstoši izmaiņām valsts pārvaldē