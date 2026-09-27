Vīrieti atlaiž no darba pēc sūdzības par priekšnieku; lieta nonāk tiesā
Vīrietis darbu zaudēja pēc tam, kad bija atklājis sava priekšnieka manipulācijas ar pārdošanas darījumiem.
Mobilo tālruņu veikala darbinieks Īrijā saņēmis 10,8 tūkstošu eiro kompensāciju pēc tam, kad tiesa atzina viņa atlaišanu par nelikumīgu. Vīrietis darbu zaudēja, jo bija atklājis sava priekšnieka manipulācijas ar pārdošanas darījumiem, raksta izdevums "Libertatea".
Runa ir par Denesu Žorži (Denes Zsorzse), kurš pamanīja shēmu, ar kuras palīdzību viņa vadītājs varēja mākslīgi palielināt sev pienākošos komisijas maksājumus.
Vadītājs aizsargmaciņu pārdošanu noformēja kā tālruņu remonta pakalpojumus. Tādējādi viņš uzņēmuma iekšējā vērtēšanas sistēmā ieguva augstākus darba efektivitātes rādītājus, kas ietekmēja arī viņa prēmiju apmēru.
Žorži par notiekošo informēja uzņēmuma augstāko vadību, taču tā vietā, lai situācija tiktu izmeklēta, viņš drīz vien zaudēja darbu. Trīs dienas pēc vēršanās pie vadības darbiniekam paziņoja, ka viņa amata vieta tiek likvidēta ekonomisku iemeslu dēļ. Atlaišanas vēstulē uzņēmums atsaucās uz "ilgstošu finanšu krīzi", nepieciešamību pārstrukturēt uzņēmējdarbību un samazināt personāla izmaksas.
Tomēr Īrijas Darba attiecību komisija (WRC), kas izskatīja šo lietu, nonāca pie cita secinājuma. Tā atzina, ka darbinieka ziņojums par pārkāpumiem bija ar likumu aizsargāta trauksmes celšana un viņa atlaišana bija reakcija uz šo ziņojumu.
2026. gada septembrī WRC nolēma Žoržem izmaksāt 10 800 eiro kompensāciju. Šī summa atbilst 20 nedēļu laikā zaudētajai darba samaksai. Lēmumā arī tika apstiprinātas darbinieku tiesības ziņot par pārkāpumiem darbavietā, nebaidoties no darba devēja sankcijām.