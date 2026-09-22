“Degviela varētu kļūt par 17 centiem litrā lētāka”: EM piedāvā samazināt PVN
Ekonomikas ministrija (EM) piedāvā samazināt pievienotās vērtības nodokli degvielai no pašreizējiem 21% līdz 12%. Pēc ministrijas aprēķiniem, tas dīzeļdegvielas cenu varētu samazināt par aptuveni 16–17 centiem litrā, bet benzīna – par 14–15 centiem litrā.
Tiesa, šāds cenu kritums būtu iespējams tikai tad, ja nodokļa samazinājums pilnībā atspoguļotos cenās degvielas uzpildes stacijās. EM uzsver, ka svarīgi nodrošināt, lai PVN samazinājumu reāli izjustu arī autovadītāju maciņi, nevis tas tikai palielinātu degvielas tirgotāju peļņu.
Ministrija skaidro, ka augstās degvielas cenas ietekmē ne tikai autovadītāju rocību. Tās palielina arī transporta, ražošanas, lauksaimniecības, loģistikas un citu nozaru izmaksas, kas savukārt var sadārdzināt preces un pakalpojumus. EM lēš, ka PVN samazināšana varētu mazināt kopējo cenu līmeni par aptuveni 0,3%.
PVN samazināšana nav vienīgais risinājums, ko pašlaik apsver valdība. Tiek vērtēta arī iespēja samazināt akcīzes nodokli līdz zemākajam Eiropas Savienības noteikumos pieļautajam līmenim, kā arī pārskatīt ar degvielas rezervēm un biodegvielu saistītās prasības. Premjers Andris Kulbergs iepriekš norādījis, ka visi šie pasākumi kopā degvielas cenu varētu samazināt pat par 20 centiem litrā.
EM pieļauj arī iespēju atgriezties pie ieceres par solidaritātes maksājumu degvielas tirgotājiem. Tas būtu piemērojams gadījumos, kad cenas degvielas uzpildes stacijās pieaugtu ievērojami vairāk, nekā to pamatotu naftas produktu cenu izmaiņas un citas izmaksas. Līdzīgs priekšlikums jau iepriekš tika izstrādāts un saņēma valdības piekrišanu, taču vēlāk neguva nepieciešamo atbalstu Saeimā.