Francijā autovadītāji dīzeļa vietā bākās lej rapšu eļļu. Ko par to saka auto eksperts?
Strauji augot dīzeļdegvielas cenām, daļa autovadītāju Francijā ķērušies pie visai neparasta veida, kā mēģināt ietaupīt, – automašīnu bākās dīzeļdegvielas vietā lejot lielveikalā nopērkamu rapšu eļļu. Lai gan šāds risinājums izmaksā ievērojami lētāk, tas var beigties gan ar problēmām automašīnai, gan pamatīgu sodu.
Septembra otrajā pusē dīzeļdegvielas cena Francijā vietām sasniegusi aptuveni 2,41 eiro litrā, kamēr rapšu eļļa lielveikalos nopērkama par aptuveni 1,46–1,53 eiro litrā. Tas nozīmē, ka, ja automašīnā tiktu iepildīti, piemēram, 50 litri, teorētiskais ietaupījums pārsniegtu 40 eiro.
Sociālajos tīklos strauji izplatījušies video, kuros redzams, kā autovadītāji rapšu eļļu no pārtikas eļļas pudelēm lej tieši dīzeļauto degvielas tvertnēs. Viens no šādiem video izraisījis arī plašas diskusijas Latvijas sociālajos tīklos. Daļa komentētāju norāda, ka ideja par augu eļļas izmantošanu vecākos dīzeļdzinējos nebūt neesot nekas jauns, kamēr citi pret šādiem eksperimentiem izturas ļoti piesardzīgi.
Francijā auto bākās lej rapšu eļļu, kas maksā 1,53 €/l Tas skaitās kā pārkāpums, un sods par to ir 200 € https://t.co/pN5QY7sy8Z— Nepareizais (@realNepareizais) September 21, 2026
“Smarža kā cepjot pankūkas! Vienīgi jaunie auto nomirs ātri. Vecie “Mercedes” brauks,” platformā “X” raksta kāds lietotājs. Cits dalās pieredzē par vēl senākiem eksperimentiem: “Čoma “Golf Mk3” gāja arī uz transformatoru eļļu! 1.9 d.”
Vairāki komentētāji uzskata, ka tieši vecāki dīzeļdzinēji augu eļļu varētu panest labāk. “Veciem dīzeļiem kā reizi,” raksta kāds lietotājs, bet cits apgalvo: “Vecajiem dīzeļiem bez problēmām.” Savukārt vēl kāds komentētājs apgalvo, ka savulaik braucis ar automašīnu, kas darbojusies ar izmantotu fritēšanas eļļu.
Taču ne visi par šādu ideju ir sajūsmā. “Nu neviens normāls to nedarīs, ja nu vienīgi auto uz šrotu paredzēts nogādāt,” raksta kāds sociālā tīkla lietotājs.
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Lai noskaidrotu, vai rapšu eļļas liešana dīzeļauto bākā patiešām var būt alternatīva ierastajai degvielai un kādas sekas šāds eksperiments var radīt automašīnai, Jauns.lv vērsās pie auto žurnālista Sandra Metuzāla.
“Dīzeļdegvielai jau tāpat mēdz piejaukt tā saucamo biodīzeli. Tiesa, daļa konservatīvāku autobraucēju arī uz biodīzeli skatās skeptiski, uzskatot, ka ilgtermiņā tas motoram neko labu nedara. Taču biodīzelis tomēr ir speciāli ražots maisījums, kas ir ķīmiski apstrādāts un paredzēts izmantošanai automašīnās,” skaidro Metuzāls.
Pavisam cita situācija esot ar pārtikas veikalā nopirktu rapšu eļļu. “Te runa ir par tīru rapšu eļļu, kas nopirkta veikalā pudelē. Teorētiski kādu laiku mašīna ar to droši vien darbosies, bet grūti pateikt, kas ar to notiks ilgākā periodā,” saka auto žurnālists.
Viņš pieļauj, ka vecākas automašīnas šādu eksperimentu varētu panest labāk, savukārt jaunākiem spēkratiem problēmas varētu rasties daudz ātrāk.
“Vecākām automašīnām tas varētu būt mazāk problemātiski, jo tajās ir mazāk elektronikas. Bet jaunākām mašīnām diezgan ātri varētu sākties problēmas – elektronika signalizētu par kļūdām, varētu aizsērēt filtri, un kopumā tas dzinējam nebūtu nekas labs,” norāda Metuzāls.
Tikmēr Francijas auto eksperti arī brīdinājuši, ka pārtikas rapšu eļļa ir biezāka un mazāk plūstoša nekā dīzeļdegviela. Modernajos dīzeļdzinējos tā var radīt problēmas iesmidzināšanas sistēmā un citos mezglos.
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Tomēr Francijā jautājums nav tikai par to, vai rapšu eļļa var sabojāt automašīnu. Francijas muitas noteikumi paredz, ka par degvielu nedrīkst izmantot produktu, kas šādam mērķim nav atļauts. Atsevišķi izņēmumi attiecas, piemēram, uz noteiktiem lauksaimniecības transportlīdzekļiem vai īpaši regulētos gadījumos izmantotu augu eļļu, taču parasta lielveikalā iegādāta pārtikas rapšu eļļa privāta dīzeļauto bākā šajos izņēmumos neietilpst.
Metuzāls norāda, ka viens no būtiskākajiem aspektiem ir akcīzes nodoklis: “Šajā gadījumā uz to skatās no tā viedokļa, ka rapšu eļļa, atšķirībā no degvielas, netiek aplikta ar tādu pašu akcīzes nodokli. Tāpēc, es pieļauju, tiek uzskatīts, ka šādā veidā cilvēks izvairās no nodokļa samaksas.”
Vienlaikus eksperts atzīst, ka praksē šāda pārkāpuma konstatēšana varētu nebūt vienkārša. “Es gan īsti nezinu, kā to vispār iespējams izkontrolēt – ostīt izpūtēju vai kā citādi noteikt, ka cilvēks ir ielējis rapšu eļļu. Nezinu arī, vai ir kāds precedents, kad kāds par to tiešām būtu sodīts, bet teorētiski tāds pārkāpums pastāv,” saka Metuzāls.
Francijas mediji tikmēr vēsta, ka par neatļautas degvielas izmantošanu autovadītājam var draudēt aptuveni 200 eiro sods. Tiek skaidrots, ka šādu rīcību var traktēt kā muitas pārkāpumu un atsevišķos gadījumos iespējamas arī citas sankcijas.
Tādējādi, lai gan rapšu eļļas cena šobrīd var šķist vilinoša alternatīva dārgajai dīzeļdegvielai, ietaupītie daži desmiti eiro var izrādīties ievērojami mazāki par iespējamo automašīnas remonta rēķinu vai sodu.