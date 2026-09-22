Pārtrauks pasažieru pārvadājumus uz Krieviju un Baltkrieviju
No 2027. gada sākuma Latvija plāno pilnībā pārtraukt pasažieru pārvadājumus ar autobusiem uz Krieviju un Baltkrieviju. Ierobežojumi attieksies gan uz regulārajiem, gan neregulārajiem reisiem, turklāt šādi pārvadājumi vairs nevarēs notikt arī tranzītā caur Latvijas teritoriju.
Satiksmes ministrijas (SM) sagatavotie grozījumi Autopārvadājumu likumā paredz, ka izmaiņas stāsies spēkā 2027. gada 10. janvārī. No šī datuma tiks pārtraukti visi regulārie un neregulārie starptautiskie pasažieru pārvadājumi ar autobusiem uz Krieviju un Baltkrieviju.
“Tas ir ne tikai morāli ētisks, bet arī principiāls lēmums Latvijas drošības interesēs,” norāda satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Viņš uzsver, ka ierobežojumi attieksies arī uz reisiem, kas uz Krieviju vai Baltkrieviju dotos tranzītā caur Latviju.
Vienlaikus likuma grozījumi paredz arī vairākas citas izmaiņas autopārvadājumu jomā. No 2027. gada 9. jūlija kravu pārvadājumos paredzēta pāreja no papīra dokumentiem uz elektronisku datu apmaiņu. Pārvadātāji, ekspeditori un loģistikas uzņēmumi informāciju varēs iesniegt digitāli, bet kontrolējošās iestādes – to elektroniski pieprasīt un saņemt. SM norāda, ka tādējādi iecerēts samazināt administratīvo slogu, dokumentu aprites laiku un kļūdu risku.
Izmaiņas paredzētas arī pasažieru komercpārvadājumiem. Individuālais komersants to veikšanai varēs izmantot arī automašīnu, kas reģistrēta uz viņa kā fiziskas personas vārda. Tas attieksies arī uz līzingā iegūtu transportlīdzekli, ja tā izmantošanai piekritis īpašnieks.