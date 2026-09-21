FM ceļ trauksmi par Valkas novadu: finanšu situācija joprojām kritiska
Valkas novada pašvaldības finanšu situācija ir kritiska un 2026. gada laikā nav būtiski uzlabojusies, pavēstīja Finanšu ministrija (FM).
Ministrijā norāda, ka pašvaldība regulāri kavē maksājumus, tostarp nodokļu saistību izpildi, turpina vienoties ar kreditoriem par parādu samaksas grafikiem, taču tās iesniegtais naudas plūsmas projekts nav ilgtermiņā sabalansēts. FM vērtējumā tas liecina, ka bez stingriem izdevumu optimizācijas pasākumiem pašvaldība šogad nespēs pilnībā norēķināties ar kreditoriem un turpmāk sniegt pašvaldības pakalpojumus.
Pēc pašvaldības sniegtajām atskaitēm, šī gada 31. augustā kavēto maksājumu un atlikto parādsaistību kopējais apmērs bija 620 791 eiro. FM norāda, ka pašvaldībai veidojas jauni kavētie maksājumi (līdz 30 dienām) 240 131 eiro apmērā, tostarp nodokļu parādi - 117 611 eiro apmērā. Atlikusī nodokļu maksājumu termiņpagarinājuma summa bija 183 788 eiro, bet parāds SIA "Utilitas Valka" par siltumenerģiju - 172 725 eiro.
Lai arī pašvaldībai 2026. gada 20. jūnija pamatsummas maksājums, pamatojoties uz Ministru kabineta (MK) 19. maija lēmumu, ir samazināts par 215 535 eiro, pašvaldībai regulāri veidojas jauni kavēti maksājumi, skaidro FM. Vasaras mēnešos tika kavēti gan kārtējie nodokļu maksājumi, gan nodokļu samaksas termiņpagarinājuma maksājumi, kas pašvaldībai rada papildu izdevumus budžetā.
FM norāda, ka vienošanās ar kreditoriem par parādu samaksas grafikiem problēmu neatrisina, bet pārceļ saistību izpildi uz vēlāku laiku un rada pašvaldībai papildu izdevumus.
FM vērtējumā turpmāka nepieciešamo lēmumu atlikšana palielina risku, ka pašvaldība nespēs savlaicīgi norēķināties ar kreditoriem, pildīt uzņemtās saistības un pilnā apmērā nodrošināt autonomās funkcijas. Tāpat pašvaldība nav izpildījusi MK 19. maija lēmumā noteiktos uzdevumus, un tās iesniegtā informācija nesniedz pārliecību par spēju stabilizēt finanšu situāciju. Tādēļ FM ir aicinājusi Valkas novada domi līdz 30. septembrim pieņemt lēmumu par finanšu stabilizācijas procesa sākšanu.
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Ministrijā uzsver, ka FM jau kopš 2025. gada vairākkārt ir lūgusi pašvaldību vērtēt finanšu stabilizācijas pazīmes un nepieciešamību šādu procesu sākt.
Valsts aizdevumu pamatsummas maksājumu 431 070 eiro apmērā pārcelšana no 20. septembra uz 20. oktobri ir tikai terminēts atbalsta pasākums, skaidro FM. Tā mērķis ir līdz finanšu stabilizācijas procesa sākšanai saglabāt pašvaldībai līdzekļus autonomo funkciju un uzņemto saistību izpildei.
FM rīcība ir balstīta pašvaldības iesniegtajos finanšu datos, tajā skaitā ilgstošajos maksājumu kavējumos un neizpildītajos MK uzdevumos. Tādēļ FM ir aicinājusi Valkas novada domi nekavējoties pieņemt finanšu situācijas sakārtošanai nepieciešamos lēmumus, nodrošinot finanšu stabilitātes atjaunošanu ilgtermiņā.
Valsts kontroles sāktā padziļinātā revīzija sniegs visaptverošu vērtējumu par pašvaldības faktisko finanšu situāciju, tās rašanās cēloņiem un līdzšinējo lēmumu pamatotību, norāda FM.
Ja Valkas novada dome pati nepieņems lēmumu par finanšu stabilizācijas procesa sākšanu, FM, balstoties uz Valsts kontroles revīzijas ziņojumu un tajā ietvertajiem secinājumiem, aicinās MK lemt par turpmāko rīcību pašvaldības finanšu stabilizēšanai.