“Google” saņem 403 miljonu eiro sodu - lietotāji varēja pat nezināt, kā tiek izmantoti viņu atrašanās vietas dati
Tehnoloģiju gigantam “Google” Eiropā piemērots 403 miljonu eiro naudassods par pārkāpumiem, kas saistīti ar lietotāju atrašanās vietas datu apstrādi. Izmeklēšanā secināts, ka cilvēki ne vienmēr varēja skaidri apzināties, kā viņu atrašanās vietas dati tiek izmantoti.
Sodu piemērojusi Īrijas Datu aizsardzības komisija (DPC), kas uzrauga vairāku lielo tehnoloģiju uzņēmumu darbību Eiropas Savienībā. Komisija secinājusi, ka “Google” laika posmā no 2018. gada maija līdz 2020. gada februārim pārkāpusi ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) prasības.
Pārkāpumi saistīti ar veidu, kā “Google” apstrādāja informāciju par lietotāju atrašanās vietu, tostarp funkcijās “Web & App Activity” un “Location History”. Regulators norāda, ka lietotāji varēja nezināt, ka šie dati tiek izmantoti, piemēram, personalizētu reklāmu rādīšanai vai secinājumu izdarīšanai par cilvēka interesēm un paradumiem.
Izmeklēšanā uzmanība pievērsta arī tam, cik ilgi “Google” saglabāja atrašanās vietas datus. DPC secināja, ka atsevišķos gadījumos tie glabāti ilgāk, nekā nepieciešams. Regulators uzskata, ka šāda prakse mazināja lietotāju kontroli pār saviem personas datiem.
Izmeklēšana tika sākta 2020. gadā pēc Eiropas patērētāju tiesību aizsardzības organizāciju iesniegtajām sūdzībām. Tagad “Google” dots sešu mēnešu laiks, lai savu atrašanās vietas datu apstrādi pielāgotu Eiropas datu aizsardzības prasībām.
403 miljonu eiro sods ir viens no lielākajiem, ko Īrijas Datu aizsardzības komisija piemērojusi kopš VDAR stāšanās spēkā. Līdz šim DPC izmeklēšanu rezultātā uzņēmumiem un organizācijām kopumā piemērojusi sodus vairāk nekā četru miljardu eiro apmērā.