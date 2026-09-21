“Lētas degvielas nebūs”: ekonomisti brīdina, ka cenas var sasniegt jaunus rekordus
Latvijas iespējas mazināt augstās degvielas cenas ir ierobežotas, jo tās galvenokārt nosaka globālās naftas tirgus tendences un ģeopolitiskā situācija, norādīja banku ekonomisti.
Bankas "Citadele" galvenais ekonomists Kārlis Purgailis norāda, ka, kamēr turpinās ASV un Irānas karš, lētas degvielas mazumtirdzniecībā nebūs. Viņš skaidro, ka pēdējās nedēļās, konfliktam atkal saasinoties, "Brent" naftas cena atkal pakāpās virs 100 ASV dolāriem par barelu, lai gan šodienas cena ir zemāka, tas ir, ap 94 ASV dolāriem.
"Eiropas tirgū šobrīd lielākās bažas rada dīzeļdegvielas piedāvājuma apjoms, jo naftas pārstrādes rūpnīcas jēlnaftu no Saūda Arābijas nākamajā mēnesī nesaņemšot," pauž Purgailis, piebilstot, ka, raugoties vidējā termiņā, ja konflikts neeskalēsies tālāk, 2027. gadā naftas cenas pakāpeniski kritīsies. Kā norāda ekonomists, tiek prognozēts, ka "Brent" naftas cena vidēji būs ap 74 ASV dolāriem.
Viņš uzsver, ka pirmskrīzes līmenī cenas, visticamāk, tomēr neatgriezīsies. Turklāt jāņem vērā, ka samazinātā dīzeļdegvielas akcīze ir spēkā tikai līdz gada beigām.
Purgailis norāda, ka dīzeļdegvielai jauns rekords faktiski jau ir klāt - līdzšinējā augstākā nedēļas vidējā cena bija 2,12 eiro litrā šā gada aprīlī, bet šobrīd lielajos degvielas uzpildes staciju tīklos litrs maksā 2,03 līdz 2,16 eiro. Turklāt tas ir ar pagaidu akcīzes samazinājumu, bez kura cena būtu vēl par aptuveni 0,08 eiro augstāka. Benzīnam jauni rekordi vēl nav sasniegti, 95. markas rekords joprojām ir 2,104 eiro 2022. gada jūnijā, bet šobrīd cena ir 1,9 līdz 1,954 eiro. Tās pārspēšanai vajadzētu jaunu nopietnu eskalāciju ar "Brent" ilgstoši virs 120 ASV dolāriem. Aplēses liecina, ka katri papildu 10 ASV dolāri par barelu mazumtirdzniecībā nozīmē aptuveni 0,06 līdz 0,07 eiro litrā dārgāk.
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Purgailis skaidro, ka dīzeļdegvielas sadārdzinājums caur loģistiku nonāk pārtikas un pakalpojumu cenās. Augustā transports, galvenokārt degviela, 3,2% gada inflācijai pievienoja 1,1 procentpunktu. Taču pasaules cenu valsts ietekmēt nevar. Esošais dīzeļdegvielas akcīzes samazinājums ir aizstāvams, jo pie cenām virs diviem eiro to, pēc Finanšu ministrijas (FM) aprēķiniem, sedz papildu pievienotās vērtības nodokļa (PVN) ieņēmumi.
"Visjēgpilnākais valsts atbalsts būtu PVN samazinājums degvielai, taču tas būtu pretrunā ar Eiropas Savienības (ES) noteikumiem. Šobrīd neredzu efektīvu veidu, kā valsts var cīnīties ar augstajām cenām, kuras izraisa ASV ģeopolitika," uzsver ekonomists.
"SEB bankas" galvenais ekonomists Dainis Gašpuitis norāda, ka enerģijas cenu dinamika Latvijā atspoguļos globālos notikumus. Naftas cena kopš jūlija sākuma ir virzījusies augšup un pēdējās dienās uzturas virs 100 ASV dolāriem par barelu.
Viņš skaidro, ka cenu pieaugumu daļēji atbalsta ģeopolitiskie faktori, bet galvenais virzītājspēks ir ārkārtīgi saspringtais naftas produktu, īpaši dīzeļdegvielas, tirgus.
"Rekordaugstas dīzeļdegvielas pārstrādes maržas padara šo nodarbi ļoti ienesīgu, tādēļ rūpnīcas visā pasaulē cenšas iegādāties maksimāli daudz fiziskās naftas," norāda Gašpuitis, piebilstot, ka tas palielina pieprasījumu pēc naftas un veicina turpmāku cenu kāpumu.
Ekonomists skaidro, ka parasti augstas maržas stimulē ražošanu un mazina deficītu, taču šoreiz to ierobežo nepietiekamas brīvās pārstrādes jaudas. Ietekmi veido Krievijas pārstrādes un Persijas līča naftas produktu eksporta kritums. Vienlaikus Ķīna ir palielinājusi naftas importu un būtiski audzējusi naftas produktu eksportu, kas pārnes spriedzi no produktu uz naftas tirgu. Līdzīgu stratēģiju īsteno arī Indija.
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Gašpuitis norāda, ka papildus ekonomiskajiem faktoriem pieaug arī ģeopolitiskā nozīme un šobrīd ir grūti saskatīt pazīmes par drīzu Irānas konflikta atrisināšanos.
"Var sagaidīt, ka situācija enerģijas tirgū, īpaši, ņemot vērā ziemas perioda tuvošanos, saglabāsies saspringta un risks jauniem cenu rekordiem ir augsts. Ir neiespējami prognozēt, kādā mērā tie īstenosies, tomēr iespējamo pasākumu iestrādes pie dažādiem scenārijiem sagatavot ir tālredzīgi," pauž ekonomists, piebilstot, ka primāri tas attiecas uz risinājumiem kritiski svarīgo dienestu un pakalpojumu darbības nodrošināšanai.
Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) rosinās līdz šā gada beigām samazināt PVN likmi degvielai no 21% līdz 12%, lai mazinātu straujā degvielas cenu kāpuma ietekmi uz iedzīvotājiem un tautsaimniecību.
ZZS norāda, ka pasaules naftas tirgū saglabājas saspringta situācija, bet degvielas cenu pieaugums Latvijā būtiski ietekmē gan mājsaimniecību, gan uzņēmumu izdevumus. Partijā uzsver, ka degvielas sadārdzināšanās palielina transporta, ražošanas, lauksaimniecības, loģistikas un pakalpojumu izmaksas, tādējādi sekmējot kopējo cenu kāpumu un inflāciju.
Ekonomikas ministrijā (EM) informēja, ka likmes samazinājuma degvielai no 21% uz 12% gadījumā pie pašreizējā cenu līmeņa degvielas uzpildes stacijās dīzeļdegvielas cena samazinātos par aptuveni 15,6 centiem litrā un benzīna cena par aptuveni 14,6 centiem litrā.
EM piebilst, ka šāds degvielas cenas samazinājums būtu iespējams, ja nodokļa samazinājums pilnā apmērā atspoguļotos mazumtirdzniecības cenās.