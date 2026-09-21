Pārtikas cenu atšķirības pārsteidz: par vienu un to pašu grozu dažādos veikalos jāmaksā pat par 15 eiro vairāk
Septembrī veiktā pārtikas cenu salīdzinājumā piecos lielākajos Latvijas veikalu tīklos secināts, ka 28 ikdienas produktu groza cena būtiski atšķiras gan starp tirgotājiem, gan pilsētām. Augstākā groza cena fiksēta “Mego” veikalā Daugavpilī, bet zemākā – “Lidl” veikalos. Savukārt lielākā cenu atšķirība starp Rīgu un Daugavpili vienas veikalu ķēdes ietvaros konstatēta “Top” veikalos.
Pētījuma mērķis ir ik mēnesi noskaidrot, kurā no piecām veikalu ķēdēm - “Rimi”, “Lidl”, “Maxima”, “Mego” vai “Top” - 28 produktu grozs ir nopērkams par viszemāko cenu. Šajā grozā ir vienkārši ikdienā bieži lietoti pamata pārtikas produkti, kas tiek rūpīgi atlasīti, lai tie būtu iespējami vienādi gan pēc to īpašībām, gan svara un iepakojuma.
Izpētes rezultāti liecina, ka izvēlētā produktu groza kopējā cena atkarībā no veikalu ķēdes un pilsētas, kurā konkrētais veikals atrodas, bija robežās no 34,37 eiro līdz 49,60 eiro. Dārgākā veikalu ķēde bija “Mego”, kur vidējā produktu groza cena sasniedza 48,94 eiro, bet lētākais bija “Lidl” veikalu tīkls, kur vidējā groza cena bija 34,37 eiro. Izpētes laikā vidējā produktu groza cena Rīgā bija par 0,97 eiro zemāka nekā Daugavpilī. Lielākā produktu groza cenu atšķirība starp pilsētām konstatēta “Top” veikalu ķēdē, kur tā bija 3,98 eiro.
Apkopotie dati liecina, ka vislētākie piena produkti ir “Lidl” veikalu ķēdē, kur grozā iekļauto produktu kopsumma bija 8,01 eiro. Visdārgākie šie paši produkti bija “Mego” veikalos, kur tie maksāja 13,58 eiro. Atšķirība starp augstāko un zemāko produktu groza cenu attiecīgi bija 5,57 eiro. Dārgākie produkti šajā kategorijā bija sviests, kefīrs, piens, skābais krējums un fermentēts siers “Mego” veikalu tīklā, kā arī biezpiens un jogurts “Top” veikalu tīklā. Zemākās cenas ir fermentētajam sieram “Lidl” veikalos un sviestam “Maxima” veikalos.
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Gaļas produktu cenu analīze liecina, ka zemākā kopējā cena produktiem šajā kategorijā ir “Lidl” veikalu ķēdē, kur tie maksāja 10,03 eiro. Augstākās gaļas produktu cenas konstatētas “Top” veikalos, kur produktu groza cena sasniedza 14,21 eiro. Atšķirība starp augstāko un zemāko cenu attiecīgi bija 4,18 eiro. Veikalu tīklā “Top” bija augstākā cena vārītajai desai un svaigam broilercālim. Veikalu tīklā “Lidl” bija zemākā cenas vārītajai vistas gaļas desai un vistas krūtiņas filejai.
Graudaugu produktu cenu analīze liecina, ka zemākā cena produktiem šajā grupā fiksēta “Lidl” un “Rimi” veikalos, kur tie maksāja 4,45 eiro. Augstākā cena šai produktu grupai konstatēta “Top” veikalu ķēdē - 5,99 eiro. Atšķirība starp augstāko un zemāko cenu attiecīgi bija 1,54 eiro. “Mego” veikalos bija nopērkama dārgākā baltmaize, “Top” veikalos – gargraudu rīsi un spageti makaroni. “Lidl”, “Maxima” un “Rimi” veikalos zemākā cena bija spageti makaroniem, baltmaizei, griķiem un kviešu miltiem.
Augļu un dārzeņu cenu analīze liecina, ka vislētākie šajā produktu kategorijā atlasītie produkti bija “Maxima” veikalos, kur tie maksāja 4,15 eiro, visdārgākie – “Mego” veikalos, kur to cena bija 5,54 eiro. Atšķirība starp augstāko un zemāko cenu attiecīgi bija 1,39 eiro. “Top” veikalos zemākā cena bija kartupeļiem, bietēm un burkāniem. “Mego” veikalos augstākās cenas bija āboliem, banāniem, sīpoliem, bietēm un kartupeļiem.
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Dzērienu cenu analīze liecina, ka šī produktu grupa vislētākā bija “Lidl” veikalos, kur iepirkumu grozam atlasītie produkti maksāja 2,67 eiro. Visdārgākie dzērieni bija “Mego” veikalu tīklā, kur tie maksāja 4,10 eiro. Atšķirība starp augstāko un zemāko cenu attiecīgi bija 1,43 eiro. Dzērienu cenas dažādās veikalu ķēdēs kopumā bija diezgan atšķirīgas. “Lidl” veikalu ķēdē lētākais bija negāzētais minerālūdens un apelsīnu sula. “Lidl” un “Maxima” veikalu ķēdes – bezalkoholiskais alus. “Mego” fiksēta augstākā cena negāzētajam minerālūdenim un apelsīnu sulai, savukārt “Top” veikalos – bezalkoholiskajam alum.
Pārējo grozā iekļauto produktu analīze liecina, ka vislētākie tie bijuši “Lidl” veikalos, kur to kopējā cena bija 4,86 eiro. Visdārgākā cena šiem produktiem bija “Mego” veikalu ķēdē, kur tie maksāja 8,73 eiro. Atšķirība starp augstāko un zemāko cenu attiecīgi bija 3,87 eiro. “Mego” veikalos augstākā cena bija rapšu eļļai, tumšajai šokolādei un baltajam cukuram, bet “Top” veikalos – vistu olām. Lētākās vistu olas bija nopērkamas “Lidl” veikalos, tumšā šokolāde – “Lidl” un “Maxima” veikalos.