Valainis uzdod meklēt iespējas samazināt Rīgas siltuma tarifu
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis uzdevis Ekonomikas ministrijai un AS Rīgas siltums šonedēļ sagatavot konkrētus priekšlikumus siltumenerģijas tarifa samazināšanai vai tā pieauguma ierobežošanai. Pašreizējās aplēses liecina, ka no decembra apkure Rīgā varētu kļūt par 20–30% dārgāka.
Valainis norāda, ka EM kopā ar "Rīgas siltumu" jāsagatavo konkrēti priekšlikumi, lai nākamajā apkures sezonā Rīgā samazinātu siltumenerģijas tarifu vai ierobežotu tā pieaugumu.
Esmu uzdevis Ekonomikas ministrijai kopā ar AS “Rīgas siltums” jau šonedēļ sagatavot konkrētus priekšlikumus, lai nākamajā apkures sezonā Rīgā samazinātu siltumenerģijas tarifu vai ierobežotu tā pieaugumu.— Viktors Valainis ZZS (@ViktorsValainis) September 21, 2026
Jau ziņots, ka saistībā ar energoresursu cenu kāpumu siltumenerģijas tarifs Rīgā no decembra varētu pieaugt par 20-30%. Pašreizējais siltumapgādes tarifs Rīgā ir 83,01 eiro par megavatstundu (MWh), bet no 1. oktobra saistībā ar neparedzēto ieņēmumu komponenti tas samazināsies līdz 80,96 eiro par MWh.
Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) pārstāvis Jānis Miķelsons septembra vidū Saeimas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas sēdē skaidroja, ka no 1. decembra paredzēts pārskatīt gan uzņēmuma pastāvīgās izmaksas, gan kurināmā izmaksu komponenti. Precīzs tarifs vēl nav zināms. SPRK pašlaik vērtē "Rīgas siltuma" pilno tarifa projektu, un vēl nav fiksētas visas ar kurināmo saistītās izmaksas. Miķelsons norādīja, ka oktobra sākumā būs iespējams precīzāk novērtēt gaidāmo tarifu.
Savukārt "Rīgas siltuma" valdes priekšsēdētājs Kalvis Kalniņš attiecīgajā Saeimas Vides, klimata un enerģētikas apakškomisijas sēdē skaidroja, ka "Rīgas siltums" par vidēji 46 eiro par MWh iegādājies vairāk nekā 70% apkures sezonai nepieciešamās dabasgāzes, bet par vidēji 28,53 eiro par MWh iegādājies 33% nepieciešamā biokurināmā. "Rīgas siltuma" vadītājs uzsvēra, ka biokurināmā gadījumā problēma nav tā pieejamība, bet gan cena. "Rīgas siltuma" pašreizējās aplēses liecina, ka saistībā ar energoresursu cenu kāpumu no decembra siltumenerģijas tarifs varētu pieaugt par 20-30%. Uzņēmuma mērķis ir nepieļaut tarifa pieaugumu virs 30%.
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Tāpat ziņots, ka "Rīgas siltuma" koncerna apgrozījums pagājušajā finanšu gadā, kas ilga no 2024. gada 1. oktobra līdz 2025. gada 30. septembrim, bija 239,625 miljoni eiro, kas ir par 3,6% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt koncerna peļņa pieauga vairākkārt un sasniedza 19,888 miljonus eiro. Mātessabiedrības "Rīgas siltums" apgrozījums attiecīgajā periodā bija 239,618 miljoni eiro, kas ir samazinājums par 3,6%, bet uzņēmuma peļņa pieauga par 61,4% - līdz 6,373 miljoniem eiro.
Koncernā "Rīgas siltums" ietilpst arī SIA "Rīgas BioEnerģija". "Rīgas siltums" ir viens no galvenajiem siltumenerģijas piegādātājiem Rīgā. Kompānijas kapitālā 49% pieder Rīgas domei, 48,99% - Latvijas valstij, 2% - SIA "Enerģijas risinājumi. RIX", bet "Latvenergo" pieder 0,005% akciju.