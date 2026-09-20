Eksperts: Latvijas ekonomika uz izaugsmes viļņa, taču gada nogalē iedzīvotājus var sagaidīt nepatīkams pavērsiens
Latvijas ekonomika šogad aug straujāk, nekā iepriekš gaidīts, un izaugsmi balsta eksports, investīcijas, mājokļu tirgus un kreditēšanas kāpums. Tomēr gada nogalē arvien jūtamāks var kļūt globālo enerģijas un loģistikas satricinājumu izraisītais cenu kāpums, kas var piebremzēt iedzīvotāju pirktspējas pieaugumu, norāda “Luminor” bankas galvenais ekonomists Pēteris Strautiņš.
Prezentējot jaunāko “Luminor” bankas ekonomikas apskatu, Strautiņš uzsvēra, ka Latvija kopā ar pārējām Baltijas valstīm pašlaik atrodas uz izaugsmes viļņa, taču viens no svarīgākajiem uzdevumiem būs pašreizējo ekonomikas impulsu pārvērst ilgtermiņa attīstībā.
Pēc Strautiņa teiktā, aizvadītais pusgads Latvijas ekonomikā ir piepildījis un pat nedaudz pārsniedzis bankas samērā optimistiskās pavasara prognozes. Tāpēc “Luminor” šobrīd sagaida, ka Latvijas iekšzemes kopprodukts (IKP) šogad pieaugs par 3%, nevis iepriekš prognozētajiem 2,5%.
Ekonomists norāda, ka izaugsme turklāt ir samērā labi sabalansēta – saprātīgās proporcijās aug gan eksports un investīcijas, gan privātais patēriņš.
Savukārt nākamgad, pēc Strautiņa prognozēm, Latvijas ekonomikas izaugsme varētu palēnināties līdz aptuveni 2,5%. Viņš skaidro, ka pašreizējo enerģijas un loģistikas satricinājumu ietekmi uz degvielas cenām līdz šim izdevies atlikt, taču ne pilnībā novērst.
Ja šo faktoru ietekme izzudīs un pasaules ekonomikā neradīsies jauna krīze, 2028. gadā Latvijas ekonomikas izaugsme atkal varētu paātrināties, prognozē Strautiņš.
Gada nogalē cenu kāpums var kļūt daudz jūtamāks
Strautiņš norāda, ka gada pirmajos mēnešos inflācija, ņemot vērā globālos apstākļus, bijusi pārsteidzoši zema. Tomēr enerģijas, gāzes, loģistikas un pakāpeniski arī minerālmēslu izmaksu pieauguma ietekme vēl tikai gaidāma.
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Pēc ekonomista prognozēm, izteiktāk cenu kāpums varētu parādīties oktobra un novembra datos, bet ap gadu miju gada inflācija varētu pārsniegt 5%, ja vien pasaules izejvielu tirgos nenotiks straujš cenu kritums.
Strautiņš skaidro, ka mājsaimniecībām tas nozīmētu lielākus izdevumus par transportu, apkuri un pakalpojumiem.
Viņš norāda, ka pakalpojumu cenas šogad līdz augustam vidēji pieaugušas par 5,3%, ko galvenokārt veicinājis darbaspēka izmaksu kāpums. Tikmēr situācija ar pārtikas cenām līdz šim bijusi negaidīti labvēlīga – augustā pārtikas patēriņa cenas bijušas par 3% zemākas nekā pirms gada.
Strautiņš to skaidro gan ar pasaules pārtikas izejvielu cenu dinamiku, gan efektīvās pievienotās vērtības nodokļa likmes samazināšanu.
Vienlaikus ekonomists vērš uzmanību, ka algu kāpums šogad ir ievērojami mērenāks nekā iepriekšējos gados. Tādēļ pastāv risks, ka iedzīvotāju pirktspējas uzlabošanās, kas atsākās 2023. gadā, uz kādu laiku var apstāties.
Tomēr Strautiņš norāda arī uz pozitīvu tendenci – darba tirgus kopaina ir uzlabojusies, jo palielinās darbavietu skaits.
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Strautiņš: mājokļu tirgus aug, bet nepārkarst
Pēc “Luminor” galvenā ekonomista prognozēm, privātais patēriņš šogad varētu pieaugt par aptuveni 3%, savukārt mazumtirdzniecības apgrozījums – par 4,5%.
Strautiņš norāda, ka mājsaimniecību kreditēšanas pieaugums nostabilizējies nedaudz virs 10% un lielāko daļu no tā veido hipotekārā kreditēšana.
Viņa vērtējumā pašreizējais kreditēšanas kāpums ir veselīgs – tas palīdz ekonomikai attīstīties, vienlaikus neradot mājokļu tirgus pārkaršanas pazīmes.
Strautiņš Latvijas mājokļu tirgus kopējo situāciju vērtē kā labu. Viņš skaidro, ka mājokļu cenas ir pietiekami augstas, lai jaunu ēku būvniecība būtu ekonomiski pamatota, vienlaikus mājokļi Latvijas iedzīvotājiem joprojām esot pieejamāki nekā Lietuvā un Igaunijā.
Ekonomists izceļ arī arvien aktīvāku mājokļu būvniecību ārpus Rīgas. Tādās pilsētās kā Liepāja, Valmiera, Kuldīga un Smiltene sākusies komerciāla, valsts nesubsidēta daudzdzīvokļu ēku būvniecība.
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Strautiņš to raksturo kā loģisku attīstības tendenci – investīcijas mājokļos nonāk vietās, kur vietējā ekonomika spēj radīt darbavietas, piesaistīt iedzīvotājus un veidot jaunas izaugsmes iespējas.
Rūpniecība kļūst par vienu no izaugsmes dzinējiem
Par vienu no nozīmīgākajiem šā gada Latvijas ekonomikas stāstiem Strautiņš sauc eksportu, īpaši preču eksportu.
Pēc ekonomista teiktā, apstrādes rūpniecība šogad varētu augt līdzīgā tempā kā pērn, lai gan vēl gada sākumā šāda prognoze šķitusi samērā optimistiska.
Īpaši veiksmīgs pusgads, pēc Strautiņa vērtējuma, bijis inženierijas nozarēm – metālapstrādei, mašīnbūvei, elektronikai un elektrotehnikai.
Ekonomists skaidro, ka Eiropas valstu aizsardzības izdevumu palielināšana rada pieprasījumu pēc droniem, sakaru iekārtām, munīcijas, militārās tehnikas un metāla komponentēm. Savukārt investīcijas datu centros un automatizācijā palīdz elektronikas un elektrotehnikas uzņēmumiem.
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Strautiņš uzsver, ka rūpniecības rezultāti ir īpaši ievērības cienīgi, ņemot vērā, ka Latvijas lielākās rūpniecības nozares – kokapstrādes – ražošanas apjomi šogad būtiski nav mainījušies.
Savukārt pārtikas rūpniecības izaugsme pēc ļoti veiksmīga iepriekšējā gada ir kļuvusi lēnāka, taču nozare joprojām saglabā spēcīgas pozīcijas, norāda ekonomists.
Latvijas ekonomiku šogad var uzskatīt par sekmīgāko Baltijā
Strautiņa vērtējumā Latvijas ekonomiku šogad var pamatoti uzskatīt par sekmīgāko Baltijas valstu vidū.
Tomēr ekonomists uzsver, ka daudz svarīgāk par sacensību starp Latviju, Lietuvu un Igauniju ir apzināties – arī kaimiņvalstu ekonomikas izaugsme ir Latvijas interesēs.
Viņš norāda, ka Lietuvas un Igaunijas uzņēmumi ir nozīmīgi investori Latvijā, īpaši mājokļu un biroju būvniecībā, bet arvien vairāk arī rūpniecībā.
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Tuvākajos gados Latvijas ekonomiku būtiski ietekmēs arī Eiropas Savienības fondu plūsmas, ieguldījumi aizsardzībā un dzelzceļa projekta “Rail Baltica” īstenošana, prognozē Strautiņš.
Viņš skaidro, ka aizsardzības izdevumu palielināšana nenozīmē tikai ieroču iegādi – tā ietver arī investīcijas militārajos poligonos, militārpersonu dzīvesvietās un vietējās inženierijas nozares jaudu stiprināšanā.
Savukārt “Rail Baltica”, pēc Strautiņa teiktā, vienlaikus būs gan papildu stimuls investīcijām, gan slogs valsts budžetam. Precīzu šo abu faktoru samēru šobrīd gan vēl esot grūti paredzēt.