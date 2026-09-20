“Kāpēc ēdienu nepiegādā ar droniem?” Ekonomists Ošlejs kritizē diskusiju par lētā darbaspēka ievešanu
“Diskusija par lētā darbaspēka ievešanu nav pareiza, ir jārunā, kāpēc mēs par maz robotizējam ražošanu,” TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” saka uzņēmējs un ekonomists, SIA “Primekss” valdes priekšsēdētājs Jānis Ošlejs.
Runājot par migrantu darbaspēku un to, vai tā ir ekonomiska neizbēgamība, Ošlejs teic, ka cilvēkus nešķiro pēc valstīm, bet gan pēc kvalifikācijas.
Kā piemēru viņš min savu uzņēmumu. “Mums ir ārkārtīgi talantīga meitene no Indijas, izcila tāmētāja, labi apmaksāta un pienes milzīgu vērtību mūsu uzņēmumam, bet savukārt, ja runa ir par ļoti neizglītotiem cilvēkiem ar zemām kvalifikācijām, kuri strādā zemu atalgotus darbus – es neredzu nepieciešamu un jēdzīgu šādu cilvēku ievešanu. Mums ir jāizvēlas gudrs imigrācijas ceļš, uzliekot skaidrus minimālos nosacījumus, piemēram, darba algas apmēru, kas jāmaksā šiem cilvēkiem.”
Ošlejs arī uzskata, ka, izmantojot lēto darbaspēku, uzņēmumi var iztikt bez robotizācijas, necenšas sevi attīstīt un pilnveidot šajā jomā un tas, viņaprāt, nav pareizi. “Latvijā ir ļoti zems robotizācijas līmenis ražošanā, mūs nevar salīdzināt pat ne ar Ķīnu, ne ar vienu valsti. Tāpēc mans centrālais jautājums nav par imigrāciju, bet to, kā mēs robotizējam. Kāpēc ēdienu piegādes netiek robotizētas? Ja mums ir dronu industrija, kāpēc nepiegādājam ēdienu ar droniem? Kāpēc rūpniecības uzņēmumos nav diskusijas par to, kādā veidā vajadzētu izveidot robotizāciju, bet ir diskusija par lēto darbaspēku? Šāda diskusija nav pareiza.”