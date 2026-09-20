Cik izmaksā bērna pirmais dzīves gads? Latvija uz Eiropas fona pozitīvi izceļas
Bērna ienākšana ģimenē nozīmē arī garu nepieciešamo lietu sarakstu – sākot ar autiņbiksītēm un apģērbu, beidzot ar ratiņiem, gultiņu un autosēdeklīti. Jaunā pētījumā aprēķināts, cik daudz par šīm lietām bērna pirmajā dzīves gadā jāmaksā dažādās Eiropas valstīs, ieskaitot Latvijā.
Finanšu pakalpojumu uzņēmums “Remitly” salīdzinājis cenas 38 Eiropas valstīs, aprēķinos iekļaujot 14 bērna pirmajā dzīves gadā nepieciešamas preces. To vidū ir autiņbiksītes, mitrās salvetes, piena maisījums, pudelītes, gultiņa un tās piederumi, autosēdeklītis, bērnu ratiņi un apģērbs. Eiropā vidēji šo pamatlietu iegāde gada laikā izmaksā 4727 eiro.
Latvijā vienas no zemākajām izmaksām
Latvijā aprēķinātās izmaksas sasniedz 3392 eiro, kas ir ievērojami mazāk par Eiropas vidējo rādītāju. No pētījumā apskatītajām valstīm mazāk jāmaksā tikai Lielbritānijā – 2813 eiro, Čehijā – 3211 eiro – un Rumānijā, kur aprēķinātā summa ir 3385 eiro. Tādējādi Latvija ierindojas starp četrām valstīm ar zemākajām bērna pamatlietu izmaksām.
Atšķirība ar dārgākajām Eiropas valstīm ir gandrīz divkārša. Visvairāk bērna pirmajam gadam nepieciešamās lietas izmaksā Spānijā – 6294 eiro. Vairāk nekā 6000 eiro nepieciešami arī Nīderlandē, Somijā, Zviedrijā un Šveicē. Arī kaimiņvalstī Lietuvā aprēķinātās izmaksas ir krietni augstākas nekā Latvijā – 5563 eiro.
Visvairāk naudas aiziet apģērbam, ēdināšanai un autiņbiksītēm
Eiropā kopumā lielāko daļu pirmā gada pamatizdevumu veido bērnu apģērbs, piena maisījums un autiņbiksītes – kopā aptuveni 81% no pētījumā iekļautajām izmaksām. Latvija gan izceļas ar to, ka piena maisījums veido 41,3% no kopējās summas, kamēr, piemēram, Zviedrijā tie ir tikai 10,8%.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Pētījumā salīdzināts arī tas, cik lielu daļu no vidējās gada algas šie izdevumi veido dažādās valstīs. Eiropā vidēji bērna pamatlietām nepieciešami 20,9% no gada algas, tomēr atšķirības starp valstīm ir ļoti lielas. Vienlaikus aprēķinos nav iekļautas bērnudārza un citas bērnu aprūpes izmaksas, kā arī nav ņemta vērā valsts sniegtā finansiālā palīdzība ģimenēm.
Jāņem vērā arī ienākumu atšķirības
Lai gan Latvijā bērna pirmajam dzīves gadam nepieciešamo pamatlietu izmaksas ir vienas no zemākajām Eiropā, jāņem vērā arī iedzīvotāju ienākumi. “Remitly” aprēķini liecina, ka Eiropā bērna pamatlietām nepieciešamā summa vidēji atbilst 20,9% no vidējās gada algas.
Atšķirības starp valstīm ir ievērojamas. Beļģijā bērna pirmā gada pamatlietu izmaksas atbilst tikai 5,4% no vidējās gada algas, Luksemburgā – 6%, bet Dānijā – 6,7%. Savukārt Moldovā šis rādītājs sasniedz 88,8%, Albānijā – 66%, bet Turcijā – 45,1%.
Arī Latvijas salīdzinoši zemās izmaksas – 3392 eiro – jāvērtē kopā ar algu līmeni. OECD dati liecina, ka 2025. gadā vidējā bruto gada alga Latvijā bija 21 321 eiro, kas ir viens no zemākajiem rādītājiem starp pētījumā apskatītajām ES valstīm. Salīdzinājumam Lietuvā tā sasniedza 28 474 eiro, Vācijā – 66 700 eiro, bet Luksemburgā – 77 844 eiro. Tādēļ zemākas bērnu preču cenas ne vienmēr nozīmē, ka ģimenei tās ir arī vieglāk atļauties.