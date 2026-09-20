Dzīve bez kredītu nastas: cik daudzi Latvijā nekad nav aizņēmušies?
Lai gan dažādas kredītsaistības daudziem ir ierasta dzīves sastāvdaļa, daļa Latvijas iedzīvotāju iztikusi bez šādas cilpas kaklā. Aptauja liecina, ka 13% pilngadīgo nekad nav ņēmuši kredītu vai līzingu un nav izmantojuši arī kredītlimitu.
Aptaujā noskaidrots, ka no iedzīvotājiem, kuri nekad nav izmantojuši aizdevumu, 63% norāda, ka nevēlas uzņemties finansiālas saistības. Savukārt 45% atzīst, ka viņiem aizdevums nav bijis nepieciešams, jo pietiek ar saviem ienākumiem.
Aptaujas rezultāti rāda, ka būtiska nozīme ir arī piesardzībai attiecībā uz finansiālo nākotni. No respondentiem, kuri nekad nav aizņēmušies, 24% norāda, ka nākotne viņiem šķiet pārāk neskaidra, savukārt 19% atzīst, ka baidās aizņemties. Vēl 13% kā iemeslu min stabilu ienākumu trūkumu. Tikmēr nepilni 2% no tiem, kuri nekad nav saņēmuši aizdevumu, norāda, ka ir mēģinājuši aizņemties, bet saņēmuši atteikumu.
AS "Kredītinformācijas birojs" izpilddirektors Intars Miķelsons norāda, ka daļa sabiedrības pret aizņemšanos izturas ļoti piesardzīgi un kredītu neuztver kā pašsaprotamu ikdienas finanšu instrumentu. Jebkurš aizdevums nozīmē saistības nākotnē, tādēļ pirms tā uzņemšanās ir būtiski izvērtēt gan aizdevuma nepieciešamību, gan savas iespējas to atmaksāt. Vienlaikus fakts, ka gandrīz ceturtā daļa neaizņemas neskaidrības par nākotni dēļ, parāda, cik nozīmīga šādu lēmumu pieņemšanā ir finansiālās drošības sajūta.
Aptaujas dati atklāj arī atšķirības starp sieviešu un vīriešu norādītajiem iemesliem. Sievietes biežāk nekā vīrieši atzīst, ka neaizņemas neskaidrības par nākotni dēļ - attiecīgi 29% un 15%. Arī bailes no aizņemšanās biežāk min sievietes - 23%, salīdzinot ar 14% vīriešu. Savukārt vīrieši biežāk atbildējuši, ka aizdevums viņiem nav bijis nepieciešams, jo pietiek ar saviem ienākumiem - tā atzīmējuši 52% vīriešu un 40% sieviešu, kuras nekad nav aizņēmušās.
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