No “Disney” līdz aizsardzības tehnoloģiju milžiem - Latvijas uzņēmēji dodas iekarot ASV tirgu
Latvijas uzņēmēji no svētdienas, 20. septembra, līdz 28. septembrim dodas vērienīgā tirdzniecības misijā uz ASV, kur viņiem paredzētas tikšanās ar tādiem pasaulē zināmiem uzņēmumiem kā “Disney”, “Paramount”, “Anduril” un “Qualcomm”, informē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.
Tirdzniecības misijas laikā Latvijas delegācija viesosies Ņujorkā, Losandželosā un Sandjego, bet galvenie biznesa pasākumi norisināsies Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča darba vizītes laikā no 24. līdz 27. septembrim. Galvenā uzmanība tiks pievērsta aizsardzības un divējāda pielietojuma tehnoloģijām, biomedicīnai, farmācijai, jaunuzņēmumiem un filmu industrijai.
Īpaši iespaidīgs ir plānoto tikšanos saraksts. Latvijas filmu nozares pārstāvji tiksies ar “Paramount” un “Disney”, savukārt aizsardzības tehnoloģiju uzņēmumiem paredzētas sarunas ar “Anduril”, “Shield AI” un “Qualcomm”. Tehnoloģiju un biomedicīnas uzņēmējiem plānotas tikšanās ar “Illumina”, “Element Biosciences” un “Thermo Fisher Scientific”. Delegācija viesosies arī Kalifornijas Universitātē Losandželosā un Kalifornijas Tehnoloģiju institūtā.
Misijas mērķis ir palīdzēt Latvijas uzņēmumiem atrast jaunus klientus, partnerus un investorus, kā arī paplašināt eksportu uz ASV. Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktore Ieva Jāgere norāda, ka ar labu produktu vien šajā tirgū nepietiek. Uzņēmumiem nepieciešams satikt cilvēkus - lēmumu pieņēmējus - un ilgtermiņā veidot savstarpēju uzticību.
ASV jau pašlaik ir viens no nozīmīgākajiem Latvijas ekonomiskās sadarbības partneriem ārpus Eiropas Savienības. 2025. gadā Latvijas preču un pakalpojumu eksports uz ASV sasniedza 1,01 miljardu eiro, bet kopējais abu valstu tirdzniecības apgrozījums – 1,63 miljardus eiro. Īpaši nozīmīga loma ir tehnoloģiju nozarei – informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumi pērn veidoja vairāk nekā 206 miljonus eiro jeb aptuveni 40% no visa Latvijas pakalpojumu eksporta uz ASV.
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Programmā paredzētas arī tikšanās ar investoriem, nozaru diskusijas, uzņēmumu un pētniecības institūciju apmeklējumi, kā arī Latvijas jaunuzņēmumu prezentācijas. Savukārt 26. septembrī delegācijai plānota tikšanās ar Latvijas diasporas pārstāvjiem.