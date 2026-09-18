Jūrmalā atklāj restorānu "Jūras pērle". 18.09.2026.
18. septembrī Jūrmalā atklāts restorāns "Jūras pērle", atsvaidzinot atmiņā kādreiz leģendāro nosaukumu.
Laima Vaikule piedalās restorāna "Jūras pērle" atklāšanā - viņas popularitāte uzplauka tā slavenajā priekštecī. FOTO
Piektdien, 18. septembrī Jūrmalā atklāts restorāns "Jūras pērle", atsvaidzinot atmiņā kādreiz leģendāro nosaukumu. Svinīgā pasākuma viesu skaitā bija arī latviešu estrādes leģenda Laima Vaikule, kuras profesionālās karjeras sākums bija cieši saistīts ar analoģiskā nosaukuma leģendāro Jūrmalas restorānu.
Jaunais restorāns atrodas Bulduru prospektā. ""Jūras Pērle" atdzīvina Jūrmalā vēsturiski nozīmīgu nosaukumu, piešķirot tam jaunu saturu. Restorāns piedāvā savu redzējumu par Baltijas virtuvi – tādu, kurā daba, sezonalitāte un mūsdienīga meistarība veido vienotu pieredzi," šādi to raksturo "visitjurmala.lv".
Pašreizējā restorāna priekštecis, kura milzīgie izmēri bija lieliski redzami pašā jūras piekrastē, pēc atklāšanas 1965. gadā kļuva par vienu no slavenākajām izklaides vietām visā Padomju Savienībā un Jūrmalas vizītkarti. Septiņdesmito gadu beigās un astoņdesmito gadu sākumā tur uzstājās arī Laima Vaikule, to padarot īpaši slavenu ar savu varietē programmu.
Sabrūkot Padomju Savienībai un būtiski samazinoties atpūtnieku skaitam Jūrmalā, "Jūras pērle” zaudēja savu popularitāti. Deviņdesmito gadu sākumā tā cieta ugunsgrēkos, ilgu laiku stāvēja izdemolēta, līdz 2001. gadā ēku pilnībā nojauca.