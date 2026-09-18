Bezmaksas MI rīki nonāk arī hakeru rokās - eksperti brīdina par jauniem riskiem
Mākslīgais intelekts (MI) palīdz programmēt, rakstīt tekstus un meklēt informāciju, taču tās pašas iespējas arvien aktīvāk tiek izmantotas arī kiberuzbrukumos. Eksperti brīdina, ka bezmaksas un brīvi pielāgojami MI modeļi var ievērojami atvieglot ne tikai kiberdrošības speciālistu, bet arī hakeru ikdienu.
Kā vēsta “The Washington Post”, ASV kiberdrošības uzņēmums “DepthFirst” pārveidojis Ķīnas uzņēmuma “Z.ai” bez maksas pieejamo GLM MI modeli un apvienojis to ar citiem rīkiem, izveidojot sistēmu, kas programmatūrā spēj meklēt ievainojamības. Demonstrācijā ar tās palīdzību tika atrasti vairāki drošības caurumi "TikTok" programmatūrā. Izmantojot šīs nepilnības, pētniekiem izdevās attālināti piekļūt telefona kamerai un fotogrāfijām. Par ievainojamībām tika informēts “TikTok”, un tās tika novērstas.
Problēma nav pats fakts, ka MI spēj atrast drošības caurumus. Šīs iespējas aktīvi izmanto arī kiberdrošības uzņēmumi, lai ievainojamības atklātu un novērstu. Bažas rada tas, ka arvien jaudīgāki modeļi ir brīvi pieejami un tos iespējams pielāgot. Tas nozīmē, ka sarežģītākus kiberuzbrukumus potenciāli var veikt arī mazāk zinoši cilvēki. "Google" kiberdraudu izlūkošanas grupas galvenais analītiķis Džons Hultkvists norāda, ka MI ne tikai palielina pieredzējušu hakeru iespējas, bet arī pazemina slieksni tiem, kuriem iepriekš trūka nepieciešamo prasmju.
Tikmēr MI kļūst par arvien nozīmīgāku rīku arī aizsardzībā. Kiberdrošības uzņēmums “Palo Alto Networks” nesen ar MI palīdzību analizēja gandrīz 4000 atvērtā pirmkoda programmatūras projektu un atklāja vairāk nekā 14 000 apstiprinātu ievainojamību, no kurām vairāk nekā 99% iepriekš nebija ziņotas. Eksperti iesaka lietotājiem regulāri atjaunināt lietotnes un pārskatīt, kurām no tām piešķirta piekļuve kamerai, fotogrāfijām un atrašanās vietai.