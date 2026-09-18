Latvijā sākas jaunāko Apple ierīču oficiālā tirdzniecība
Piektdien, 18. septembrī, Latvijā sākās jaunāko Apple ierīču oficiālā tirdzniecība. Pircējiem tagad ir pieejami iPhone 18 Pro un iPhone 18 Pro Max, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 un AirPods 5, savukārt pirmais salokāmais iPhone – iPhone Duo – tirdzniecībā nonāks oktobra otrajā pusē. Par godu jaunāko ierīču nonākšanai tirdzniecībā C&C veikalā Brīvības ielā norisinājās īpašs pasākums, kurā satura veidotāji Anete Gludīte un Rolands Juris Zībins iepazinās ar jaunākajām Apple ierīcēm un tās izmēģināja kopā ar pasākuma vadītāju Aināru Bumbieri.
“Katras jaunās Apple ierīču paaudzes nonākšana tirgū piesaista lielu tehnoloģiju entuziastu uzmanību, taču šogad vēlējāmies tirdzniecības sākumu atzīmēt ne tikai ar jauno produktu parādīšanos veikalu plauktos. Jau pirmajā tirdzniecības rītā interesentiem bija iespēja jaunākās ierīces apskatīt klātienē, izpakot un izmēģināt. Šogad jaunumi skar visu Apple ierīču klāstu – jaunie modeļi piedāvā lielāku veiktspēju, plašākas funkcionalitātes iespējas un ilgāku akumulatora darbības laiku,” stāsta C&C vadītājs Baltijas valstīs Andrius Mežetis.
Jaudīgāki iPhone 18 Pro un iPhone 18 Pro Max fotografēšanas entuziastiem
Starp šī gada nozīmīgākajiem jaunumiem ir iPhone 18 Pro un iPhone 18 Pro Max, kuros īpaša uzmanība pievērsta kamerai tās veiktspējai un akumulatora darbības laikam. Tie, kuri aizraujas ar fotografēšanu, novērtēs 48 MP Fusion Main kameru ar maināmu diafragmas atvērumu, kas ļauj iegūt detalizētākus attēlus vājā apgaismojumā, savukārt, uzņemot portretus, palīdz izcelt fotografējamo objektu un veidot dabiskāku fona izpludinājumu. 8x optiskās kvalitātes tālummaiņa ļauj detalizēti iemūžināt arī tālāk esošus objektus, bet iespēja vienlaikus filmēt ar priekšējo un aizmugurējo kameru ļauj vienā video iemūžināt gan notiekošo, gan paša reakciju.
Jauno modeļu pamatā ir A20 Pro mikroshēma ar diviem 16 kodolu Neural Engine neironu procesoriem. Saskaņā ar Apple datiem tās grafiskais procesors nodrošina līdz pat 40% lielāku veiktspēju salīdzinājumā ar iepriekšējās paaudzes iPhone 17 Pro Max, ļaujot ierīcei darboties plūstoši gan spēlējot spēles, gan apstrādājot fotoattēlus un video.
Viens no būtiskākajiem iPhone 18 Pro paaudzes uzlabojumiem ir ilgāks akumulatora darbības laiks. iPhone 18 Pro ar vienu uzlādi iespējams lietot līdz 24 stundām, savukārt iPhone 18 Pro Max – līdz 30 stundām. Izmantojot saderīgu adapteri, akumulatoru līdz 50% iespējams uzlādēt aptuveni 15 minūtēs.
Ikdienas lietošanā būtiska ir arī ierīču izturība. Abu modeļu priekšpusi aizsargā Ceramic Shield 2, kas ir trīs reizes izturīgāks pret skrāpējumiem nekā iPhone 16 Pro izmantotais aizsargmateriāls. iPhone 18 Pro un iPhone 18 Pro Max būs pieejami četrās krāsās – melnā, sudraba, gaiši zilā un burgundijas krāsā.
iPhone Duo – pirmais salokāmais iPhone
Viens no šī gada ievērojamākajiem jaunumiem ir iPhone Duo – pirmais salokāmais iPhone, kas Latvijā tirdzniecībā nonāks oktobra otrajā pusē. Atverot ierīci, pieejams 7,6 collu Super Retina XDR ekrāns – līdz šim lielākais iPhone ekrāns, kas ir par 50% lielāks nekā iPhone 18 Pro Max ekrāns. Salocītā veidā tālrunis saglabā kompaktu izmēru un ir ērti lietojams, savukārt atvērtā veidā lielākais ekrāns ļauj ērtāk skatīties filmas, spēlēt spēles, pārlūkot internetu un izmantot lietotnes.
Salokāmais dizains piedāvā arī jaunus iPhone Duo lietošanas veidus. Uz lielā ekrāna iespējams vienlaikus blakus izmantot divas lietotnes, savukārt, novietojot tālruni vertikāli vai daļēji salocītā pozīcijā, iespējams skatīties video, sekot līdzi treniņa norādēm vai piedalīties videozvanā, neturot ierīci rokās.
iPhone Duo ir aprīkots ar 48 MP Fusion Main kameru un 48 MP Fusion Ultra Wide kameru. Ārējā ekrānā fotografējamais cilvēks var redzēt uzņemtā kadra priekšskatījumu reāllaikā, savukārt, fotografējot bērnus, ekrānā redzamās animācijas palīdz piesaistīt viņu uzmanību kamerai.
iPhone Duo darbojas ar A20 Pro mikroshēmu, un tā akumulators nodrošina līdz 31 stundai video atskaņošanas iekšējā ekrānā un līdz 44 stundām ārējā ekrānā. Ierīcei ir izturīga titāna konstrukcija, Ceramic Shield aizsardzība, kā arī ūdens un putekļu izturība.
Apple Watch Series 12 – precīzākai sirdsdarbības uzraudzībai
Jaunajā Apple Watch Series 12 vēl lielāka uzmanība pievērsta veselības un fizisko aktivitāšu uzraudzībai, un tas aprīkots ar līdz šim precīzāko Apple sirdsdarbības mērīšanas tehnoloģiju viedpulkstenī. Tas mēra sirdsdarbības ātruma mainīgumu (HRV) ik pēc piecām minūtēm, sniedzot plašāku ieskatu par stresa līmeni un organisma atjaunošanos. Pulkstenis analizē pēdējā laika fiziskās aktivitātes, veselības rādītājus un miegu, sniedzot kopējo novērtējumu, kas palīdz izvērtēt, kad organisms ir gatavs intensīvākai fiziskajai slodzei un kad nepieciešams vairāk atpūtas.
Treniņu laikā pulkstenis ļauj sekot līdzi slodzes intensitātei, ņemot vērā sirdsdarbības ātrumu, izvēlēties vēlamo skriešanas tempu un reāllaikā apskatīt treniņa rādītājus. Apple Watch Series 12 ļauj arī sekot līdzi miegam un saņemt miega kvalitātes novērtējumu.
Apple Watch Series 12 alumīnija versija būs pieejama tumši bronzīgā, gaiši zeltainā, melnā un kosmiski pelēkā krāsā, savukārt titāna versija – mirdzoši zeltainā un dabīgā titāna krāsā. Keramikas modelis būs pieejams pērļu baltā un nakts zilā krāsā.
Apple Watch Ultra 4 – intensīviem treniņiem un aktīvai atpūtai
Apple Watch Ultra 4 ir paredzēts aktīviem sportotājiem, un tas izceļas ar vairāku dienu akumulatora darbības laiku un plašām treniņu uzraudzības iespējām. Precīzais divu frekvenču GPS noder skrienot vai braucot ar velosipēdu garākās distancēs. Pulkstenis piemērots dažādiem treniņu veidiem – no skriešanas un triatlona līdz kalnu riteņbraukšanai un spēka treniņiem. Ilgākiem treniņiem paredzētajā režīmā aktivitātes iespējams uzraudzīt līdz pat 45 stundām, bet 15 minūšu uzlāde nodrošina līdz 18 stundām ilgu ierīces darbību.
Tāpat kā Apple Watch Series 12, arī Ultra 4 mēra sirdsdarbības ātruma mainīgumu (HRV), sniedzot plašāku ieskatu par stresa līmeni un organisma atjaunošanos. Arī Ultra 4 sniedz kopējo novērtējumu par organisma gatavību fiziskajai slodzei. Titāna korpuss, safīra kristāla ekrāns un ūdensizturība līdz 100 metru dziļumam padara pulksteni piemērotu arī aktīvai atpūtai un ūdens sporta veidiem. Apple Watch Ultra 4 būs pieejams melnā titāna un dabīgā titāna krāsā.
AirPods 5 – uzlabota trokšņu slāpēšana un pilnīgāka skaņa
Jaunumu klāstu papildina arī AirPods 5 ar uzlabotu aktīvo trokšņu slāpēšanu. Adaptive Audio apvieno trokšņu slāpēšanu ar iespēju dzirdēt apkārt notiekošo, savukārt austiņas automātiski samazina atskaņotā satura skaļumu, kad lietotājs sāk runāt.
Jaunā akustiskā uzbūve nodrošina pilnīgāku skaņu, savukārt Voice Isolation palīdz lietotāja balsij sarunu laikā skanēt skaidrāk arī trokšņainā vidē. Personalized Spatial Audio nodrošina telpiskāku klausīšanās pieredzi, skatoties filmas, klausoties mūziku vai spēlējot spēles.
AirPods 5 ir noturīgas pret putekļiem, sviedriem un ūdeni, tāpēc tās ir piemērotas arī treniņiem. Ar ieslēgtu aktīvo trokšņu slāpēšanu austiņas ar vienu uzlādi nodrošina līdz četrām stundām klausīšanās laika, bet kopā ar standarta uzlādes futrāli – līdz 20 stundām. Izvēloties bezvadu uzlādes futrāli, austiņas ar vienu uzlādi nodrošina līdz piecām stundām klausīšanās laika, bet kopā ar futrāli – līdz 22 stundām. Bezvadu uzlādes futrāli iespējams uzlādēt arī ar Apple Watch lādētāju vai Qi sertificētu lādētāju.
Klientiem, kuri vēlas lietot jaunākās Apple ierīces, nemaksājot visu pirkuma summu uzreiz, C&C piedāvā nomas abonēšanas pakalpojumu SmartDeal. Tas ļauj izvēlēto ierīci lietot bez pirmās iemaksas, savukārt ikmēneša maksājums var būt līdz pat 30% zemāks nekā standarta finansējuma gadījumā. Izvēlētā 12–36 mēnešu perioda beigās ierīci iespējams atgriezt un, noslēdzot jaunu līgumu, izvēlēties jaunāko modeli.