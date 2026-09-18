INDEXO jaunie padomes locekļi iegulda 400 000 eiro INDEXO kapitālā
Divi IPAS “Indexo” (INDEXO) padomes locekļi slēgtajā emisijā ir iegādājušies jaunas INDEXO akcijas par kopējo summu 400 000 EUR: Druvis Mūrmanis, viens no INDEXO dibinātājiem, un Jānis Pizičs, ieguldījumu fonda Merito Partners partneris, katrs ar savā kontrolē esošas juridiskas personas starpniecību – attiecīgi SIA "Dziela" un SIA "BWCA". Par viņu darījumiem ir publicēti atsevišķi paziņojumi saskaņā ar Regulas Nr. 596/2014 19. pantu.
2026. gada 8. augustā Uzņēmumu reģistrs reģistrēja attiecīgo INDEXO pamatkapitāla palielinājumu par 40 000 EUR, līdz 10 561 531 EUR.
INDEXO jaunie padomes locekļi iegulda 400 000 eiro INDEXO kapitālā, katrs iegādājoties 20 000 akciju par 10 eiro akcijā.
Jaunās akcijas ir parastās dematerializētās akcijas ar nominālvērtību 1,00 EUR katra. Tām ir tādas pašas tiesības uz dividendēm un balsstiesības kā esošajām akcijām. Tomēr uz padomes locekļu iegādātajām jaunajām akcijām attiecas īpaši nosacījumi, kas apstiprināti ar 2026. gada 1. jūlija ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu.
Tie paredz trīs gadu aizliegumu atsavināt akcijas, skaitot no attiecīgā padomes locekļa iecelšanas dienas, un pēc šī termiņa beigām – kompensāciju padomes loceklim par atsavināšanas tiesību ierobežojumu 15% apmērā no ieguldītās summas.