“WhatsApp” funkcija, par kuru daudzi nemaz nezina, bet tā būtiski atvieglo dzīvi
Ja kādreiz esi mēģinājis “WhatsApp” sarakstē atrast kādu senāku ziņu, fotoattēlu vai dokumentu, droši vien zini, cik kaitinoši var būt ritināt saraksti mēnešiem vai pat gadiem tālā pagātnē. Taču “WhatsApp” ir funkcija, kas šo procesu būtiski atvieglo — konkrētā sarakstē iespējams pāriet uz ziņām, kas nosūtītas noteiktā datumā.
Funkcija īpaši noder situācijās, kad atceries, kad aptuveni notikusi saruna, bet neatceries konkrētos vārdus, kas tajā tika izmantoti.
Kā “WhatsApp” atrast ziņas pēc konkrēta datuma?
Lai izmantotu šo iespēju, vispirms jāatver konkrētā individuālā vai grupas sarakste, kurā vēlies atrast vecāku ziņu.
“Android” tālrunī:
- Atver nepieciešamo saraksti.
- Nospied trīs punktu izvēlni augšējā labajā stūrī.
- Izvēlies “Meklēt”.
- Meklēšanas logā nospied kalendāra ikonu.
- Izvēlies nepieciešamo datumu, mēnesi un gadu.
- Nospied “Labi”.
“WhatsApp” uzreiz aizvedīs uz sarakstes vietu, kas atbilst izvēlētajam datumam.
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“iPhone” lietotājiem:
- Atver konkrēto saraksti.
- Nospied kontakta vai grupas nosaukumu ekrāna augšdaļā.
- Izvēlies “Meklēt”.
- Nospied kalendāra ikonu.
- Izvēlies vajadzīgo datumu.
- Nospied “Pāriet uz datumu”.
Arī šādā veidā lietotājs tiek nogādāts tieši uz izvēlēto sarakstes periodu.
Kad šī funkcija var noderēt?
Iespēju var izmantot, piemēram, ja jāatrod senāka saruna par kādu tikšanos, ceļojumu, adresi vai pirkumu, bet precīzus vārdus no ziņas vairs neatceries.
Tāpat konkrētā datumā var meklēt sarakstē nosūtītus fotoattēlus, video, dokumentus un citus failus. “WhatsApp” meklēšanas iespējas ļauj filtrēt arī dažāda veida saturu, tostarp saites, GIF, audio un dokumentus.
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Tātad nākamreiz, kad rodas vēlme vairākus gadus vecā sarakstē ritināt uz augšu un cerēt uz veiksmi, atliek atcerēties par mazo kalendāra ikonu. Tā var aiztaupīt gana daudz laika.