Atbildīga komunikācija finanšu nozarē - informētu izvēļu pamats
Finanšu pakalpojumu nozarē uzticēšanās ir viens no svarīgākajiem resursiem. Klients finanšu uzņēmumam uztic būtiskus dzīves lēmumus – mājokļa iegādi, uzņēmējdarbības attīstību, vai aizņemšanos. Tieši tādēļ finanšu nozares pozicionēšanās sabiedrībā sniedzas tālāk par mārketinga funkciju – tas ir būtisks instruments uzticēšanās veidošanā un sabiedrības spējā pieņemt pārdomātus finanšu lēmumus.
“Finanšu produkti būtiski atšķiras no citiem patēriņa produktiem – tie ietekmē cilvēka finansiālo situāciju ilgtermiņā. Nepārdomāts aizņēmums, nepiemērots finanšu risinājums vai tā nosacījumi, kā arī nepietiekama informācija var radīt būtiskas sekas, tādēļ mums, kā finanšu uzņēmumam ir īpaša atbildība par to, kā komunicējam ar sabiedrību,” norāda SIA “Credit Solutions” mārketinga vadītājs Ivars Auce.
Kā rāda pieredze, diskusija par atbildīgu finanšu komunikāciju nevar aprobežoties tikai ar jautājumu par tās uzraudzību. Tā jāskata plašākā kontekstā, kā atrast līdzsvaru starp patērētāju aizsardzību, sabiedrības informēšanu un iespēju uzņēmumiem informēt par saviem pakalpojumiem.
Atbildīga komunikācija sākas ar skaidru un visaptverošu informāciju
Finanšu nozarē spēkā esošais regulējums jau paredz stingras prasības attiecībā uz uzņēmumu komunikāciju, informācijas sniegšanu patērētājiem un maldinošu vēstījumu novēršanu. Tas nosaka minimālos standartus, savukārt uzņēmumu atbildība izpaužas tajā, kā tie šos standartus īsteno un kā izvēlas komunicēt to ietvaros. Uzticēšanos neveido tikai formāla atbilstība prasībām – to veido godīga, saprotama un sabalansēta komunikācija, kas ņem vērā gan likuma prasības, gan sabiedrības gaidas.
“Atbildīga finanšu pakalpojumu reklāma nenozīmē atturēt potenciālos klientus no finanšu pakalpojumu izmantošanas, bet nodrošināt, lai tiem būtu pieejama pietiekami skaidra informācija par produktu būtību, nosacījumiem un iespējamiem riskiem. Un šāda pieeja ir tas, ko sabiedrība sagaida no uzņēmumiem visās jomās,” skaidro Auce.
Reklāma kā koncepts veido priekšstatus par pieejamām iespējām, potenciālām vajadzībām un dzīves kvalitāti. “Pastāv uzskats, ka finanšu nozarei saziņā ar sabiedrību jāuzņemas vēl lielāka atbildība nekā citām nozarēm, jo finanšu lēmumi būtiski ietekmē cilvēku dzīvi. Šo atbildību mēs nevaram ignorēt vai no tās izvairīties. Tomēr atbildīgākiem jābūt arī tiem uzņēmumiem un zīmoliem, kas ikdienā apzināti vai neapzināti veido priekšstatu, ka labāka dzīve saistīta ar jaunākajām tehnoloģijām, automašīnām, zīmolu apģērbu un citiem patēriņa produktiem, nereti radot vēlmi iegādāties arī patiesībā nevajadzīgas lietas. Tāpēc atbildīgai komunikācijai un reklāmai jākļūst par standartu ne vien finanšu nozarē, bet visā reklāmas vidē,” uzsver Auce.
Informācija kā aizsardzības un uzticības veicināšanas instruments
Viens no lielākajiem finanšu nozares izaicinājumiem ir atrast līdzsvaru starp patērētāju aizsardzību un informēšanu. Lai gan informācija par finanšu produktiem ir pieejama uzņēmumu tīmekļvietnēs, praksē cilvēki ne vienmēr velta pietiekami daudz laika piedāvājumu izpētei, salīdzināšanai un savu finansiālo iespēju izvērtēšanai. No vienas puses, klientam ir nepieciešama skaidra un saprotama informācija, bet, no otras puses, uzņēmumam tā ir jāsniedz atbildīgi, vienlaikus rūpējoties par pakalpojumu attīstību un konkurētspēju.
“Uzticēšanos nevar uzbūvēt ar vienu reklāmas kampaņu. Tā rodas ilgtermiņā – ar konsekventu rīcību, caurspīdīgu komunikāciju un spēju sabiedrībai skaidrot sarežģītus jautājumus saprotamā veidā. Tas ir konstants darbs pie patērētāju aizsardzības, uzņēmuma spējas pilnvērtīgi informēt sabiedrību un regulējuma ievērošanas līdzsvarošanas,” pauž Auce. Šāda ilgtermiņa pieeja maina ne tikai uzņēmumu reputāciju, bet arī pašu finanšu vidi, kurā klienti ikdienā pieņem lēmumus. Galu galā mērķis ir veidot sabiedrību, kurā cilvēki droši uztic gan ikdienas, gan lielus dzīves lēmumus profesionāliem un kompetentiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem.