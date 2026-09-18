Latvijas medicīnas tehnoloģijas un digitālās veselības risinājumus virza Vācijas tirgū
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) organizētās tirdzniecības misijas laikā Latvijas dzīvības zinātņu uzņēmumi, augstskolas un ārstniecības iestādes Berlīnē tikās ar Vācijas medicīnas tehnoloģiju, biotehnoloģiju un dzīvības zinātņu uzņēmumiem, un pētniecības organizācijām. Delegācija iepazīstināja Vācijas partnerus ar Latvijas piedāvājumu farmācijā, medicīnas tehnoloģijās, digitālajā veselībā un veselības datu izmantošanā. Sarunās galvenā uzmanība tika pievērsta kopīgai produktu izstrādei, klīniskajai izpētei un Latvijas uzņēmumu iespējām Vācijas tirgū.
Dzīvības zinātņu programma sākās 16. septembrī ar Latvijas delegācijas vizīti Berlīnes–Buhas zinātnes un biotehnoloģiju pilsētiņā “Campus Berlin-Buch” un biotehnoloģiju parkā “BiotechPark Berlin-Buch”. Tur vienuviet darbojas biomedicīnas pētniecības institūcijas, klīnikas un biotehnoloģiju uzņēmumi. Latvijas delegācija iepazinās ar uzņēmumu attīstībai pieejamo infrastruktūru un pārrunāja sadarbības iespējas ar Vācijas pētniekiem un uzņēmējiem.
Kā vizītes ietvaros uzsvēra delegācijas vadītājs ekonomikas ministrs Viktors Valainis: “Vācija Latvijas dzīvības zinātņu nozarei nav jauns tirgus – 2025. gadā medikamentu eksports uz Vāciju sasniedza 44,3 miljonus eiro. Tas ir labs pamats nākamajam solim. Mūsu mērķis nav tikai pārdot vairāk gatavu produktu, bet veidot sadarbību visā to attīstības ciklā – no pētniecības un klīniskās pārbaudes līdz ražošanai, sertificēšanai un izplatīšanai. Vācijas zinātniskā un klīniskā kapacitāte, rūpnieciskais mērogs un tirgus pieejamība kopā ar Latvijas uzņēmumu spēju ātri izstrādāt un ieviest jaunus risinājumus var radīt konkurētspējīgus produktus visam Eiropas tirgum.”
Vizītes turpinājumā 17. septembrī Latvijas delegācija apmeklēja Berlīnē dibināto medicīnas tehnoloģiju uzņēmumu “BIOTRONIK”, kas izstrādā kardiovaskulārās aprūpes un neiromodulācijas risinājumus un darbojas vairāk nekā 100 valstīs.
No biotehnoloģiju parka līdz slimnīcai
Delegācija viesojās arī Šaritē Vācijas Sirds centrā – vienā no Eiropas vadošajiem kardiovaskulārās medicīnas centriem. Tas apvieno septiņas klīnikas un divus institūtus un ik gadu stacionāri ārstē aptuveni 20 000 pacientu.
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Programmas turpinājumā notika Latvijas un Vācijas dzīvības zinātņu nozares pārstāvju apaļā galda saruna. Uzņēmumi, pētnieki, ārstniecības iestādes un nozaru organizācijas pārrunāja sadarbību digitālās veselības, medicīnas tehnoloģiju, mākslīgā intelekta, veselības datu un inovatīvu veselības aprūpes pakalpojumu jomā. Pasākums tika rīkots sadarbībā ar Vācijas Austrumu uzņēmējdarbības asociāciju, Vācijas Veselības aliansi un Berlīnes ekonomikas un tehnoloģiju attīstības aģentūru “Berlin Partner”.
“Šīs delegācijas spēks ir tās sastāvā – Latvijas uzņēmumi uz Berlīni devās kopā ar slimnīcām, augstskolām un pētniecības organizācijām. Tas ļāva Vācijas partneriem parādīt ne tikai atsevišķus produktus, bet Latvijas iespējas visā dzīvības zinātņu ķēdē – no pētniecības un veselības datu izmantošanas līdz klīniskajai videi un ražošanai. Nozares programma aptvēra vizītes pētniecības centros, slimnīcās un medicīnas tehnoloģiju uzņēmumos, savukārt individuālajās biznesa sarunās uzņēmumi varēja uzrunāt tieši sev nozīmīgos partnerus. LIAA turpinās darbu ar Berlīnē izveidotajiem kontaktiem, lai perspektīvākās sarunas pāraugtu konkrētās vienošanās,” norāda LIAA Eksporta un inovāciju pakalpojumu departamenta direktore Vita Balode-Andrūsa.
Berlīnes–Brandenburgas reģions ir viens no nozīmīgākajiem Vācijas dzīvības zinātņu un veselības aprūpes centriem. Reģiona veselības aprūpes nozarē darbojas aptuveni 22 tūkstoši uzņēmumu un ir nodarbināti ap 410 tūkstošiem cilvēku. Berlīnē vien darbojas vairāk nekā 300 biotehnoloģiju uzņēmumu un vairāk nekā 380 medicīnas tehnoloģiju un digitālās veselības uzņēmumu.
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Latviju pārstāvēja uzņēmumi, slimnīcas un pētniecības organizācijas
Dzīvības zinātņu uzņēmumu delegācijā piedalījās “ARMGATE”, “Continental Structures”, “Double Helix Technologies”, “GASTRO CENTRS”, “MentatCore”, “Olpha”, “PrintyMed” un “The Force Latvia”.
Delegācijā bija pārstāvēta arī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Latvijas Zinātņu akadēmija, Nacionālais pētniecības un inovāciju institūts, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Zāļu ražotāju asociācija un Biznesa augstskola “Turība”.
Latvijas piedāvājums aptvēra farmāciju, medicīnas ierīces, biotehnoloģijas, veselības datu infrastruktūru, mākslīgā intelekta risinājumus ārstniecības iestādēm un laboratoriju datu integrāciju. Uzņēmumi Vācijā meklēja pētniecības un klīniskos partnerus, medicīnas ierīču ražotājus un izplatītājus, tehnoloģiju integratorus, investorus un sadarbības iespējas produktu sertificēšanā.
Piemēram, uzņēmums “ARMGATE” Berlīnē prezentēja Latvijā izstrādāto jaundzimušo siltuma aprūpes sistēmu “INCORI HeatGuard”. Tā paredzēta stabilas temperatūras uzturēšanai jaundzimušajiem gan bērna gultiņā, gan ādas kontakta laikā ar vecākiem. Uzņēmums Vācijā meklēja partnerus produkta tālākai izstrādei, sertificēšanai, klīniskajai pārbaudei, ražošanai un izplatīšanai.
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“Latvijā ir īpaši spēcīgas kompetences farmācijā, biomateriālos, precīzijas medicīnā, biomarķieru izpētē un diagnostikas risinājumos, kā arī medicīnas tehnoloģijās un digitālajā veselībā. Tieši šajās jomās saskatām lielāko eksporta potenciālu. Sadarbībai ar Vāciju mums jau ir stabils pamats - RSU filiāle Štādē. Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) var palīdzēt Vācijas partneriem attīstīt risinājumus agrīnākai un precīzākai diagnostikai, kā arī nodrošināt jaunu veselības tehnoloģiju testēšanu un validēšanu simulāciju vidē un sadarbībā ar klīniskajiem partneriem. Esam atvērti sadarbībai ar Vācijas uzņēmumiem, universitātēm un slimnīcām kopīgai produktu izstrādei, pētījumiem, tehnoloģiju komercializācijai un starptautisku pētniecības un inovāciju projektu īstenošanai,” vizīti komentēja Rīgas Stradiņa universitātes Inovāciju centra direktore Agnese Oļševska.
Tirdzniecības misija aptver vairākas tehnoloģiju nozares
LIAA organizētā Latvijas uzņēmēju tirdzniecības misija Vācijā norisinās no 14. līdz 17. septembrim. Tajā piedalās 53 Latvijas uzņēmumi un organizācijas, kas pārstāv informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, finanšu tehnoloģijas, dzīvības zinātnes, kā arī aizsardzības un divējāda lietojuma tehnoloģijas. Programma veidota pa nozarēm, uzņēmumu vizītes un kopīgos pasākumus papildinot ar individuālām biznesa tikšanām.
Vācija ir Latvijas lielākais eksporta tirgus ārpus Baltijas valstīm. Kopš 2020. gada Latvijas preču un pakalpojumu eksports uz Vāciju pieaudzis par vairāk nekā 40% – no 1,47 miljardiem eiro līdz aptuveni 2,1 miljardam eiro 2025. gadā. Pērn uz Vāciju vien Latvija eksportēja vairāk nekā uz ASV, Franciju un Ķīnu kopā. Izaugsme turpinās arī šogad: 2026. gada pirmajā pusgadā eksports uz Vāciju palielinājās par 11%, bet Latvijas kopējais eksports – par 6%. Vācija ir arī Latvijas lielākais pakalpojumu eksporta tirgus – 2025. gadā pakalpojumu eksports sasniedza 779 miljonus eiro. Latvijā darbojas vairāk nekā 1000 uzņēmumu ar Vācijas kapitālu, kuru kopējais ieguldījums pamatkapitālā pārsniedz 800 miljonus eiro.
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Dalību tirdzniecības misijā ārvalstīs LIAA organizē Eiropas Savienības līdzfinansētās Mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) inovatīvās uzņēmējdarbības attīstības programmas ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un valsts finansējuma atbalstu. Uzņēmums tirdzniecības misijā var piedalīties gan par maksu, gan saņemot atbalstu attiecināmo izmaksu segšanai.