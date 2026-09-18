MG turpmāk arī Pārdaugavā. Jauns pop up autosalons Spicē
Mūsdienās lai nopirktu jaunu auto nav jādodas uz attiecīgo autosalonu. Autobrava Motors zīmola MG pop-up veikals tagad atrodams arī Pārdaugavā.
Marina Novikova, MG pārdošanas un zīmola vadītāja: “Mēs esam Spice Style tirdzniecības centrā Lielirbes 29 Rīgā.” Tirdzniecības centru Pārdaugavā netrūkst. Kāpēc tieši šeit? “Izvēlējāmies šo, lai būtu tuvāk klientiem Daugavas kreisajā pusē, lai varētu uzzināt vairāk par MG modeļiem, un tepat arī organizēt testa braucienus,” skaidro Novikova. Esiet bez bažām - testa braucieni notiks kā pienākas pa ielu, nevis lielveikalu kā televīzijas šovos. MG pop - up veikalā ir vieta vienai automašīnai, kuru Autobrava Motors centies pieskaņot tuvējo veikalu dizainam. “Mēs speciāli piemeklējām krāsu un konfigurāciju, jo pircējiem visvairāk patīk pelēkā krāsa un brūns salons,” atklāj zīmola vadītāja.
Parasti automašīnas tirdzniecības centros tiek novietotas kā reālizmēra reklāmas stendi pašiem sev. Autobrava Motors izvēlējušies citu ceļu - pie automašīnas būs cilvēks. “Šeit galvenā ideja, lai varētu parunāt ar konsultantu. Vienkārši redzēt automašīnu ir viens, bet pilnībā pastāstīt par to var tikai konsultants,” tā M. Novikova.
MG testa automašīnu stāvvieta atrodas turpat netālu, stāvlaukumā pie A ieejas. Pieejamo modeļu sastāvs tiks pakārtots klientu interesēm. Konkrētu testa mašīnas modeli var pat iepriekš sarunāt, vienkārši zvanot uz MG autosalonu Krasta ielā. MG automašīnu tirdzniecības vieta TC Spice būs pieejama vismaz līdz nākamā gada sākumam. Tālāk - redzēsim!