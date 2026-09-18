Atklājas, kam “airBaltic” tērēs pirmo “Chapter 11” finansējumu
Latvijas nacionālā aviokompānija "airBaltic" vairāk nekā pusi jeb 78,925 miljonus eiro no pirmās "Chapter 11" procesā piesaistītās finansējuma daļas izmantos lidmašīnu un dzinēju izpirkšanai, izriet no ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesas pagaidu lēmuma.
Lēmumā minēts, ka 78,925 miljonus eiro no pirmās finansējuma daļas, kas kopumā veidos 140 miljonus eiro, "airBaltic" izmantos, lai pilnībā atmaksātu saistības pret "Export Development Canada" un "Axiom Baltic Services". Parāds veido 71,666 miljonus eiro plus uzkrātos procentus, komisijas maksas un citus maksājumus, kas nav veikti. Šīs saistības ir nodrošinātas ar "airBaltic" lidmašīnām, rezerves dzinējiem un simulatoru.
Plānots, ka pēc atmaksas šie aktīvi kļūs pieejami kā nodrošinājums jaunajiem "debtor-in-possession" (DIP) aizdevējiem.
Par nodrošinājumu plānots ieķīlāt astoņus "Airbus A220-300" lidaparātus, septiņus "Pratt&Whitney" rezerves dzinējus, "Airbus A220" pilotsimulatoru, rezerves daļu krājumus, preču zīmes un intelektuālo īpašumu, angārus, nekustamo īpašumu un apmācību infrastruktūru, debitoru parādus un citus uzņēmuma aktīvus.
"airBaltic" pārstāvji detalizētus finansējuma izmantošanas nosacījumus, tostarp attiecībā uz atsevišķiem aktīviem un darījumiem, nekomentēja. Tomēr norādīja, ka pirmā finansējuma daļa tiks izmantota "airBaltic" darbības nepārtrauktības nodrošināšanai un finanšu restrukturizācijas procesa īstenošanai.
Savukārt "airBaltic" finanšu direktors Vitolds Jakovļevs trešdien, 16. septembrī, raidījumā "Kas notiek Latvijā?" apstiprināja, ka vairāk nekā puse jeb vairāk nekā 70 miljoni eiro tiks izmantoti astoņu lidmašīnu un septiņu dzinēju "izpirkšanai".
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Kopumā "airBaltic" ir saņēmusi saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu (DIP) uzņēmuma likviditātes un darbības nodrošināšanai "Chapter 11" procesa laikā.
Finansējuma piesaisti organizējis "Strategic Value Partners", un to apņēmušies nodrošināt "Barclays", "Hayfin Capital Management", "Morgan Stanley", "Oaktree Capital Management" un "Strategic Value Partners". Procentu likme ir SOFR +8% jeb patlaban aptuveni 12%, taču šajā procesā arī būs papildu komisijas maksas.
Pagaidu rīkojumā teikts, ka "airBaltic" pirmā DIP jeb "Debtor-in-Possession financing" finansējuma daļa būs 175 miljoni eiro no kopumā plānotajiem 350 miljoniem eiro, tostarp 140 miljonus eiro "airBaltic" varēs saņemt tuvākajās dienās, bet atlikušos 35 miljonus eiro kompānija saņems pēc tiesas galīgā rīkojuma izdošanas.
Savukārt, sasniedzot noteiktus reorganizācijas mērķus, otrajā finansējuma daļā "airBaltic" varēs saņemt līdz 125 miljoniem eiro, bet trešajā daļā - līdz 50 miljoniem eiro.
Vienlaikus jaunajiem finansētājiem būs prioritāra pozīcija, jo aizdevums būs nodrošināts ar uzņēmuma aktīviem, noteiktos apstākļos DIP finansētājiem būs prioritāte pār citiem kreditoriem, kā arī naudas atgūšanas secībā tie atradīsies augstā pozīcijā.
Galīgā tiesas sēde par pilnu DIP finansējuma paketi nozīmēta šā gada 9. oktobrī.
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LETA jau ziņoja, ka "airBaltic" sākusi finanšu saistību restrukturizāciju atbilstoši ASV tiesību aktos noteiktajai "Chapter 11" procedūrai.
Tādējādi līdzšinējais plāns piesaistīt līdz 257 miljoniem eiro ar 25% gada likmi gadā no obligāciju turētājiem netiks īstenots. Vienlaikus obligacionāru grupa "Ad Hoc Group", kurai pieder daļa no "airBaltic" emitētajām 14,5% nodrošinātajām obligācijām ar dzēšanas termiņu 2029. gadā, tiesā iesniegusi iebildumus pret to, kādā veidā DIP finansējums tiek nodrošināts un kā tiek mazinātas obligacionāru tiesības.
Aviokompānijā skaidro, ka "Chapter 11" režīms pasargā "airBaltic" no kreditoru prasījumiem līdz saistību restrukturizācijas pabeigšanai.
"Chapter 11" ir ASV tiesas uzraudzīts finanšu saistību restrukturizācijas process, kas ļauj uzņēmumam pārstrukturēt finanšu saistības un kapitāla struktūru, vienlaikus turpinot saimniecisko darbību. "airBaltic" uzsver, ka "Chapter 11" nav Latvijas tiesiskās aizsardzības procesa juridiskais ekvivalents.
Kompānijā arī vēsta, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā kārtībā. Visi reisi tiks veikti atbilstoši plānotajai lidojumu programmai, esošās biļetes un rezervācijas ir derīgas, un pasažieri var turpināt iegādāties biļetes un ceļot ar "airBaltic" kā līdz šim.
"Chapter 11" procesa laikā "airBaltic" turpinās ikdienas darbību, un uzņēmuma esošā valde un padome turpinās pildīt savus pienākumus. Uzņēmums turpinās pildīt saistības pret piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem un citiem sadarbības partneriem ierastajā uzņēmuma darbības kārtībā.
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Izejot no šī procesa, gala rezultāts būs tā dēvētais reorganizācijas plāns, kas būs jāapstiprina tiesai. Plānots, ka process varētu noslēgties 2027. gada vidū.
Tāpat ziņots, ka "airBaltic" obligāciju turētāji augustā atbalstīja divu tuvāko obligāciju procentu maksājumu kapitalizāciju, kā arī vairākus citus pasākumus, kas lidsabiedrībai sniedz papildu elastību uzņēmuma pārskatītā biznesa plāna īstenošanā.
Obligāciju turētāji atbalstījuši procentu maksājumu, kas bija jāveic šā gada 14. augustā un 14. novembrī, pieskaitīšanu obligāciju pamatsummai, nevis izmaksu naudā. Tāpat pieņemts lēmums par pagaidu atbrīvojumu no minimālās likviditātes prasībām līdz 2026. gada novembrim.
"airBaltic" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā, salīdzinot ar 2024. gadu, palielinājās par 4,2% un bija 779,344 miljoni eiro. Savukārt "airBaltic" koncerna zaudējumi pagājušajā gadā bija 44,337 miljoni eiro, kas ir 2,7 reizes mazāk nekā 2024. gadā. Aviokompānija 2025. gadā pārvadāja kopumā 5,2 miljonus pasažieru, kas ir par 1% vairāk nekā 2024. gadā.
Pagājušā gada vasarā par "airBaltic" akcionāru kļuva Vācijas nacionālā aviokompānija "Lufthansa". Patlaban Latvijas valstij pieder 88,37% "airBaltic" akciju, "Lufthansa" - 10% akciju, finanšu investora, Dānijas uzņēmēja Larsa Tūsena uzņēmumam "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, bet 0,01% - citiem. Kompānijas pamatkapitāls ir 41,819 miljoni eiro.