Karalis Čārlzs sasēdina MI smagsvarus pie viena galda un brīdina par “eksistenciāliem riskiem”
Lielbritānijas karalis Čārlzs III pie viena galda sasēdinājis mākslīgā intelekta nozares ietekmīgākos spēlētājus, lai runātu par tehnoloģijas nākotni un tās radītajiem riskiem.
Sanāksmē Skotijā piedalījās tādi mākslīgā intelekta (MI) grandi kā “Nvidia”, “Google DeepMind”, “OpenAI” un “Anthropic”. Savukārt karalis Čārlzs brīdināja, ka nepieciešami pietiekami drošības mehānismi, pirms nav par vēlu.
Čārlzs atzina, ka MI var ievērojami uzlabot cilvēku dzīvi un palīdzēt arī medicīnā. Vienlaikus viņš norādīja, ka paši MI tehnoloģiju radītāji arvien biežāk brīdina par to iespējām attīstīties daudz bīstamākā virzienā. Īpašas bažas rada iespēja, ka jaudīgas MI sistēmas varētu nonākt nepareizajās rokās un tikt izmantotas iznīcinošiem mērķiem.
Tikšanās notiek laikā, kad tehnoloģiju nozarē arvien skaļāk tiek diskutēts par to, vai MI attīstība nav kļuvusi ātrāka par spēju kontrolēt tā radītos riskus. Diskusiju centrā ir arī jautājums, vai tehnoloģiju uzņēmumi spēj sevi pietiekami uzraudzīt paši vai tomēr nepieciešami stingrāki noteikumi.
“Nvidia” vadītājs Jensens Huangs uzsvēra, ka uzņēmumiem pašiem jāuzņemas atbildība par savu tehnoloģiju drošību. Viņaprāt, ja kāds MI produkts vēl nav pietiekami drošs, to nevajadzētu laist lietotāju rokās, bet turpināt pilnveidot un pārbaudīt.
Čārlzs savukārt aicināja nozares līderus domāt ne tikai par to, cik jaudīgas iespējams padarīt jaunās tehnoloģijas. Viņš uzsvēra, ka mākslīgajam intelektam arī turpmāk jāpaliek cilvēku kontrolē un jākalpo sabiedrības interesēm, vienlaikus mudinot valstis un tehnoloģiju nozari sadarboties kopīgu drošības principu izveidē.