Uz Mēness atklāts milzīgs, pavisam jauns krāteris
NASA zinātnieki uz Mēness atklājuši iespaidīgu, pavisam nesen izveidojušos krāteri. Tā diametrs sasniedz aptuveni 222 metrus, bet dziļums – 43 metrus. Vēl pārsteidzošāk ir tas, ka krāteris radies tikai 2024. gadā, lai gan pats trieciens toreiz palicis nepamanīts.
Krāteri nejauši pamanīja zinātnieks Roberts Vāgners, pārbaudot NASA Mēness izpētes zondes “Lunar Reconnaissance Orbiter” iegūtos attēlus. Salīdzinot jaunākos uzņēmumus ar iepriekšējiem, kļuva skaidrs, ka milzīgā bedre agrāk tur nav bijusi. Noskaidrots, ka tā izveidojusies laikā no 2024. gada 11. aprīļa līdz 22. maijam.
Visticamāk, Mēness virsmā ietriecies asteroīda vai komētas fragments, kura izmērs varēja būt pielīdzināms trīs līdz sešus stāvus augstai ēkai. Trieciens bijis pietiekami spēcīgs, lai tas ietekmētu Mēness virsmu vairāk nekā 100 kilometru attālumā. Šāda mēroga sadursmes uz Mēness, pēc zinātnieku aplēsēm, notiek aptuveni reizi gadsimtā vai pat retāk.
Jaunais krāteris nosaukts Mēness pētnieka Toma Makgetčina (Tom McGetchin) vārdā. Ap to atklāta vēl kāda neparasta parādība – aptuveni 6,4 kilometrus plata teritorija naktīs ir par aptuveni deviņiem grādiem pēc Celsija vēsāka nekā apkārtējā virsma. Zinātnieki skaidro, ka trieciens uzirdinājis Mēness augsnes virskārtu, tādēļ tā sliktāk saglabā siltumu.