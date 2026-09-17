Populārais "Claude" čatbots palīdz ne tikai rakstīt tekstus - to čakli izmanto arī Krievijas kara mašīna
Mākslīgā intelekta čatbots “Claude” spēj rakstīt tekstus, analizēt informāciju un palīdzēt programmēt, taču šīs iespējas nonākušas arī ar Krieviju saistītu grupējumu rokās. “Claude” izstrādātājs “Anthropic” jaunākajā ziņojumā atklājis, ka čatbots tiek aktīvi izmantots Krievijas kara mašīnas darbināšanai.
Vienā no nopietnākajiem gadījumiem ar Krieviju saistīts hakeru grupējums ar “Claude” palīdzību automatizējis kiberuzbrukumus vairāk nekā 20 organizācijām. Galvenais mērķis bijusi Ukraina. Uzbrukumi vērsti pret valsts, aizsardzības un izlūkošanas iestādēm, kā arī militāro dronu tehnoloģiju piegādātājiem. MI čatbots izmantots ļaunprogrammatūras un pikšķerēšanas rīku izstrādei, informācijas iegūšanai no uzlauztām sistēmām un citām darbībām.
“Claude” izmantots arī Krievijas propagandas radīšanai. Centrālāfrikas Republikā ar MI palīdzību gatavots saturs radiostacijai, kas saistīta ar savulaik Kremļa atbalstīto algotņu grupējumu “Wagner”. Savukārt Moldovā bijušais Krievijas valsts medija “Sputnik” reģionālais vadītājs čatbotu izmantojis, lai ziņas, aptauju datus un citus materiālus pielāgotu prokremliskiem vēstījumiem.
Vēl satraucošāks gadījums saistīts ar karadarbību Ukrainā. “Anthropic” atklājis, ka ar Krieviju saistīts grupējums rīku “Claude Code” izmantojis programmatūras izstrādei kamikadzes droniem, tostarp autonomai mērķu noteikšanas sistēmai. MI modeļi apmācīti ar Ukrainas kara laikā iegūtiem videomateriāliem, bet projekta mērķis bijis izveidot pilnībā autonomu FPV kamikadzes dronu spietu.
Zīmīgi, ka “Claude” Krievijā oficiāli nav pieejams, taču iesaistītie lietotāji ierobežojumus apgājuši, izmantojot virtuālos privātos tīklus un citus serverus. “Anthropic” paziņojis, ka visus ziņojumā identificētos ļaunprātīgās izmantošanas gadījumus ir bloķējis, bet iegūto informāciju izmantojis savu drošības sistēmu uzlabošanai un nodevis arī valsts iestādēm un tehnoloģiju nozares partneriem.