Kādas būs mūsu pilsētas pēc 10 gadiem? Rīgā pulcēsies eksperti no 17 pasaules valstīm
24. septembrī Rīgā pulcēsies vairāk nekā 400 pilsētplānošanas, arhitektūras, nekustamo īpašumu, pašvaldību un citu nozaru pārstāvju no 17 pasaules valstīm. Tur notiks pilsētplānošanas pasākums MadCity Baltics, kas šogad atzīmē desmitgadi.
Šā gada pasākuma tēma ir “Panākumi un pilsēta”. Tajā tiks runāts par jautājumiem, kas tieši ietekmē pilsētnieku ikdienu – mājokļu pieejamību, pārvietošanās iespējām, pilsētvides kvalitāti un to, kas mudina cilvēkus izvēlēties konkrētu pilsētu dzīvei un darbam, portālu Jauns.lv informē pasākuma rīkotāji.
Programmā paredzētas vairāku ārvalstu ekspertu uzstāšanās. Somijas pārstāvis Juha Kahila stāstīs par pieeju “Mājoklis vispirms” un bezpajumtniecības mazināšanu, bet Olena Pavlyuk no Ļvivas – par pilsētas noturību kara apstākļos.
Hannelore Bonami iepazīstinās ar Ģentes pieredzi cilvēkiem draudzīgas pilsētvides veidošanā, savukārt Japānas pilsētvides stratēģis Taichi Goto pievērsīsies Baltijas pilsētu sadarbības iespējām. Par mobilitātes nākotni runās Sampo Hietanens.
Uzmanība tiks pievērsta arī tam, kas pēdējos gados paveikts tepat Baltijā. Sesijā “10 labas lietas” aplūkos pārmaiņas Rīgā, Viļņā un Tallinā, bet Panevēžas un Liepājas piemēri papildinās diskusiju par pilsētu attīstību un ieceru īstenošanu praksē.
Pasākumā piedalīsies pilsētplānotāji, arhitekti, nekustamo īpašumu attīstītāji, inženieri, pašvaldību pārstāvji, uzņēmēji un pētnieki.
MadCity Baltics laikā notiks arī hakatons par Baltiju 2036. gadā, kurā dalībnieki meklēs idejas ciešāk savienota un konkurētspējīgāka Baltijas reģiona attīstībai.