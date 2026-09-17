Valdība taupīs naudu un izvēlas lētākus ieročus - čehu pašgājējhaubices
Latvija Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām iegādāsies Čehijas uzņēmuma “Excalibur Army” ražotās 155 milimetru riteņu artilērijas sistēmas “Morana”. Valdība lēmumu pieņēmusi, izvērtējot cenu, piegādes termiņus, kaujas spējas un Latvijas aizsardzības industrijas iespējamo iesaisti.
Sākotnēji tika izvērtēti divi varianti – Zviedrijas uzņēmuma “BAE Systems Bofors” ražotās “Archer” un Čehijas “Excalibur Army” piedāvātās “Morana”. Turklāt 2025. gada jūnijā Latvija ar Zviedriju pat parakstīja nodomu vēstuli, kas paredzēja nākotnē noslēgt līgumu par “Archer” iegādi.
Tomēr turpmākajā procesā secināts, ka “Archer” iegādei nepieciešamie finanšu resursi un salīdzinoši ilgais piegādes laiks neatbilst pašreizējām Latvijas aizsardzības nozares iespējām un apstiprinātajiem aizsardzības plāniem. Savukārt Čehijas uzņēmums piedāvājis operacionāli līdzvērtīgu sistēmu ar izdevīgāku cenu un īsākiem piegādes termiņiem.
Aizsardzības ministrija uzsver, ka “Morana” iegāde ļaus ievērojami ātrāk stiprināt NBS artilērijas spējas. Kā vēl viena priekšrocība minēta Latvijas aizsardzības industrijas iesaiste, kas būs paredzēta kā daļa no līguma.
Vienlaikus ministrija norāda, ka atteikšanās no “Archer” nemaina Latvijas ciešo sadarbību ar Zviedriju aizsardzības jomā. NBS turpina iegādāties Zviedrijā ražotu militāro tehniku, tostarp “Saab Dynamics” pretgaisa aizsardzības sistēmas “RBS 70 NG”, bet Latvijas Gaisa spēki jau saņēmuši “Saab” gaisa telpas novērošanas radarus “Giraffe 1X”.