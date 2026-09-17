Sociālos tīklus Eiropā gaida pārmaiņas
Eiropas Parlamenta (EP) deputāti vēlas panākt, lai sociālie tīkli kļūtu drošāki bērniem un jauniešiem. Starp rosinātajām izmaiņām ir vecuma pārbaude, īpašs “jauniešu režīms” un mērķētu reklāmu ierobežošana.
EP norāda, ka internets bērniem un jauniešiem sniedz plašas iespējas mācīties, sazināties un attīstīt radošumu, taču tam ir arī ēnas puse. Deputāti īpaši izceļ sociālo tīklu atkarības un kiberiebiedēšanas riskus, kas var negatīvi ietekmēt lietotāju garīgo veselību. Tāpēc platformām būtu jāuzņemas lielāka atbildība par nepilngadīgo pasargāšanu no kaitīga un manipulatīva satura, kā arī jāierobežo atkarību veicinošas funkcijas.
Viena no iecerēm paredz sociālajos tīklos ieviest vecuma pārbaudi, vienlaikus nevācot un neuzglabājot lietotāju personas datus. Deputāti rosina arī ieviest “jauniešu režīmu”, kurā nepilngadīgajiem būtu izslēgtas mērķētās reklāmas, kā arī prasīt lielāku caurskatāmību par algoritmu darbību. Stingrākas prasības EP vēlas noteikt arī mākslīgā intelekta rīkiem, tostarp aizliedzot bez cilvēka piekrišanas ar MI radīt seksuāla rakstura attēlus un video.
EP uzmanības lokā nonākuši arī influenceri un satura veidotāji. Deputāti vēlas skaidrāk noteikt viņu pienākumus, tostarp attiecībā uz reklāmas un sponsoru norādīšanu. Eiropas Komisija un dalībvalstis tiek aicinātas izveidot vienotu rīcības modeli influenceriem, aģentūrām un tiešsaistes platformām.
Izmaiņu nepieciešamība tiek pamatota arī ar jauniešu paradumiem internetā. “Eurostat” dati liecina, ka 98% Eiropas Savienības jauniešu vecumā no 16 līdz 29 gadiem internetu izmanto katru dienu.