Latvijas banku slēgtajos kontos “iestrēguši” teju 27 miljoni eiro - daļa naudas var nonākt valsts makā
Latvijas kredītiestādēs ir vairāk nekā 39 tūkstoši slēgtu kontu, kuros kopumā palikuši aptuveni 26,8 miljoni eiro. Saeima ceturtdien galīgajā lasījumā pieņēmusi izmaiņas, kas paredz to, ka, ja noteiktā termiņā klienti šo naudu nepieprasīs, tā varēs nonākt valsts rīcībā.
Grozījumi paredz jaunu kārtību gadījumiem, kad kredītiestāde vai cita finanšu iestāde paaugstināta sadarbības riska dēļ ir izbeigusi attiecības ar klientu un slēgusi viņa kontu, taču tajā palikusi klientam izmaksājama nauda.
Klientam būs pieci gadi, lai šos līdzekļus pieprasītu. Ja tas netiks izdarīts, prasījuma tiesības tiks zaudētas un nauda kļūs piekritīga valstij.
Latvijas iedzīvotāju kontus tas neskars
Būtiski, ka jaunā kārtība neattieksies uz fiziskām personām, kuras ir Latvijas rezidenti. Tāpat tā neattieksies uz iesaldētiem līdzekļiem, kriminālprocesā arestētu naudu vai līdzekļiem, uz kuriem vērsta piedziņa civilprocesā.
Tas nozīmē, ka izmaiņas neļaus valstij vienkārši pārņemt naudu no Latvijas iedzīvotāju ilgstoši neizmantotiem bankas kontiem. Regulējums attieksies uz specifiskiem gadījumiem, kad finanšu iestāde jau ir izbeigusi sadarbību ar klientu un konts ir slēgts, bet tajā palikusi nauda.
Tieslietu ministrs Edvards Smiltēns norāda, ka līdz šim šādi līdzekļi varēja gadiem atrasties juridiski neskaidrā situācijā. Jaunā kārtība noteiks konkrētu termiņu, kurā klients var pieprasīt savu naudu.
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Slēgtajos kontos – 26,8 miljoni eiro
Pēc Latvijas Finanšu nozares asociācijas datiem, 2025. gada sākumā Latvijas kredītiestādēs bija 39 136 šādi konti. Tajos kopumā atradās aptuveni 26,8 miljoni eiro. Tas gan nenozīmē, ka visa šī summa nonāks valsts rīcībā. Klientiem saglabāsies iespēja likumā noteiktajā termiņā savu naudu pieprasīt.
Kontiem, kas slēgti vēl pirms jaunās kārtības stāšanās spēkā, paredzēts pārejas periods. Šajos gadījumos klientiem būs seši mēneši laika, lai pieteiktos uz kontā palikušajiem līdzekļiem.
Tieslietu ministrija norāda, ka šādi iegūtos līdzekļus nākotnē varētu izmantot sabiedrībai nozīmīgiem mērķiem. Smiltēns iepriekš rosinājis daļu naudas novirzīt Bērnu un jauniešu drošās mājas izveidei bērniem un jauniešiem ar smagām uzvedības grūtībām.