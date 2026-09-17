Rīgas skolu ēdināšanas iepirkums saniknojis zemniekus - viņi apšauba 300 km kritēriju
Biedrība “Zemnieku saeima” uzskata, ka šajos ģeopolitiskajos apstākļos vietējās pārtikas ražošana ir mūsu valsts drošības jautājums. Latvijai ir būtiski, lai bērni uzturā lietotu kvalitatīvu pārtiku ar skaidri zināmu, izsekojamu un pārbaudāmu izcelsmi, savukārt vietējiem zemniekiem būtu garantēts produkcijas noiets vietējā tirgū un iespēja apgādāt izglītības iestādes ar svaigu, Latvijā ražotu produkciju. Tieši tāpēc publiskajos iepirkumos jāiestrādā juridiski korekti kritēriji, kas šo mērķi palīdz sasniegt, nevis bremzē.
“Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja - Burmistre: “Nav pieņemami, ka politiskajā retorikā gadu desmitiem izskan solījumi atbalstīt vietējos ražotājus, bet reālajos darbos tas neatspoguļojas. Atrunas dzirdam vairāk nekā reālus risinājumus. Var sakārtot gan kontroles sistēmu, gan vienkāršot birokrātiju, bet, lai to izdarītu, ir jāieklausās lauksaimnieku un vietējo ražotāju viedoklī, nevis jāslēpj neizdarības sekas aiz skaļiem saukļiem.Ir beidzot no skaļiem vārdiem jāpāriet pie lieliem darbiem!”
"Īpaši mūs satrauc viens no kritērijiem šobrīd Rīgas domes izsludinātajā skolu un bērnudārzu ēdināšanas iepirkumā, proti, noteiktais 300 km attālums līdz audzēšanas vai ražošanas vietai. Pašlaik nav skaidrs, kādu izmērāmu ieguvumu šis kritērijs sniedz bērnu ēdināšanai – tas nepalīdz samazināt transportēšanas radīto ietekmi uz vidi, nenodrošina svaigāko produkciju un neuzlabo piegāžu izsekojamību. Taču šis kritērijs plaši var vērt vaļā durvis piegādātājiem, kas uz mūsu bērnu galdiem liks ārvalstīs audzētu un ražotu pārtiku. Jāatzīmē, ka neskatoties uz to, ka atsevišķu piegādātāju reputācija un produkcijas kvalitāte ir apšaubīta, iepirkuma formālās prasības un zemākās cenas kritērijs tiem var ļaut bez bažām startēt šajā iepirkumā, kārtējo reizi plūcot uzvaras laurus," pauž Dzelzkalēja - Burmistre.
"Tāpēc sagaidām no Rīgas domes pamatojumu 300 km attāluma kritērija izvēlei un skaidrojumu, kā praksē tiks pārbaudīta piegādāto produktu izcelsme un atbilstība kvalitātes prasībām. Tas ir īpaši būtiski, ja ražošana un piegādes ķēdes posmi atradīsies citās valstīs, kur mūsu kontrolējošo institūciju rokas neaizsniedzas. Ar dokumentos ierakstītu solījumu par kvalitāti nepietiek, ir vajadzīga reāla un regulāra kontrole," viņa norāda.
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Neatkarīgi no izmaiņām zaļā publiskā iepirkuma regulējumā "Zemnieku saeima" aicina Rīgas domi turpināt ievērot tā pamatprincipus: produktu sezonalitāti, īsākas piegādes ķēdes, mazāku transportēšanas ietekmi uz vidi un pārbaudāmu izcelsmi: "Šādi nosacījumi ir sabiedrības interesēs un stiprina Latvijas ražotāju iespējas piedalīties iepirkumos, lai vietējā produkcija nonāktu uz pusdienu galdiem skolās un bērnudārzos."
"Zemnieku saeima" rīcībā esošais šī gada pašvaldību iepirkumu salīdzinājums rāda, ka Liepājas, Ādažu, Ogres, Gulbenes, Talsu, Daugavpils un Limbažu iepirkumos NPKS, bioloģiskās lauksaimniecības un integrētās audzēšanas produkti tiek vērtēti kopā ar piegādes attālumu. Vairākos iepirkumos visvairāk punktu iespējams saņemt par produktu, kas audzēts vai ražots līdz 50, 70, vai 100 kilometru attālumā.
Biedrībai nav saprotams, kāpēc Rīga ir izvēlējusies pretēju virzienu, nozīmīgu piegādes attāluma vērtējumu atstājot tikai dažiem produktiem, bet 13 produktu pozīcijās par izšķirošo kritēriju noteikusi bioloģisko statusu, pieļaujot piegādi līdz 300 kilometru attālumam.