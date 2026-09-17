Degvielas cenas Latvijā turpina kāpt - dīzeļdegviela jau pārsniedz 2 eiro litrā
Latvijā dīzeļdegvielas vidējā cena pagājušajā nedēļā palielinājās par 2,3%, bet benzīna vidējā cena pieauga par 1,9%, liecina Eiropas Komisijas (EK) apkopotie dati.
EK publiskotā informācija liecina, ka Latvijā litrs 95. markas benzīna nedēļā no 7. septembra līdz 14. septembrim maksāja vidēji 1,976 eiro. Nedēļu iepriekš 95. markas benzīna vidējā cena bija 1,939 eiro par litru, bet vēl pirms nedēļas - 1,841 eiro par litru.
Dīzeļdegvielas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā bija 2,096 eiro par litru. Nedēļu iepriekš dīzeļdegvielas vidējā cena bija 2,048 eiro par litru, bet vēl nedēļu iepriekš - 1,952 eiro par litru.
Pagājušajā nedēļā salīdzinājumā ar gada sākumu jeb nedēļu no 2025. gada 29. decembra līdz 2026. gada 4. janvārim 95. markas benzīna vidējā cena ir palielinājusies par 31,1%, bet dīzeļdegvielas - par 40,7%.
Jau ziņots, ka 1. aprīlī stājās spēkā Degvielas cenu pieauguma ierobežošanas likums, kas paredz īslaicīgus pasākumus degvielas cenu kāpuma ietekmes mazināšanai uz tautsaimniecību un iedzīvotājiem. Likums nosaka akcīzes nodokļa pagaidu samazinājumu dīzeļdegvielai - no 467 eiro līdz 396 eiro par 1000 litriem. Savukārt marķētajai dīzeļdegvielai, ko izmanto lauksaimniecībā, akcīzes nodokļa likme noteikta 21 eiro par 1000 litriem.
Sākotnēji samazināto akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai bija plānots piemērot līdz šā gada 30. jūnijam, taču Saeima veica grozījumus regulējumā, pagarinot samazināto akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai līdz šā gada beigām.
Dīzeļdegvielas rekords tika sasniegts šogad nedēļā no 6. aprīļa līdz 12. aprīlim, kad dīzeļdegvielas vidējā cena bija 2,12 eiro par litru.
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Latvijā 95. markas benzīna vidējās cenas rekords tika sasniegts 2022. gadā nedēļā no 14. jūnija līdz 20. jūnijam, kad 95. markas benzīna vidējā cena bija 2,104 eiro par litru, bet dīzeļdegvielas vidējās cenas iepriekšējais rekords bija 2022. gadā nedēļā no 21. līdz 27. jūnijam - 2,108 eiro par litru.
EK ik nedēļu apkopo dalībvalstu datus par vidējām degvielas cenām.