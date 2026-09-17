Ko pasažieriem nozīmē “airBaltic” restrukturizācija? PTAC skaidro viņu tiesības
Latvijas nacionālajai aviokompānijai "airBaltic" pilnā apmērā jānodrošina pasažieru tiesības, ko paredz Eiropas Savienības (ES) regula, informēja Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC).
Ņemot vērā "airBaltic" ASV tiesā iesniegto tiesiskās aizsardzības procesu un pasažieru jautājumus par to tiesībām turpmāk saistībā ar rezervētajiem lidojumiem, PTAC vērš uzmanību, ka "airBaltic" pilnā apmērā jānodrošina pasažieru tiesības, ko paredz ES regula reisu kavēšanās vai atcelšanas, kā arī atteiktas iekāpšanas gadījumā.
ES aviopasažieru regula nosaka pasažieriem tiesības saņemt naudas atmaksu par atceltiem lidojumiem, kā arī citiem iegādātiem pakalpojumiem, tiesības saņemt regulā noteikto aprūpi atteiktas iekāpšanas, lidojuma atcelšanas vai kavēšanās gadījumā, kā arī tiesības saņemt regulā noteikto kompensāciju atteiktas iekāpšanas, lidojuma atcelšanas vai kavēšanās gadījumā.
Neskaidrību gadījumā pasažieriem jāsazinās ar "airBaltic".
PTAC turpinās sekot līdzi, lai visas aviopasažieru tiesības tiktu ievērotas, neskatoties uz kompānijas finanšu restrukturizācijas plāniem.
Aviokompānijā skaidro, ka "Chapter 11" režīms pasargā "airBaltic" no kreditoru prasījumiem līdz saistību restrukturizācijas pabeigšanai.
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"Chapter 11" ir ASV tiesas uzraudzīts finanšu saistību restrukturizācijas process, kas ļauj uzņēmumam pārstrukturēt finanšu saistības un kapitāla struktūru, vienlaikus turpinot saimniecisko darbību. "airBaltic" uzsver, ka "Chapter 11" nav Latvijas tiesiskās aizsardzības procesa juridiskais ekvivalents.
Kompānijā arī vēsta, ka lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā kārtībā. Visi reisi tiks veikti atbilstoši plānotajai lidojumu programmai, esošās biļetes un rezervācijas ir derīgas, un pasažieri var turpināt iegādāties biļetes un ceļot ar "airBaltic" kā līdz šim.
"Chapter 11" procesa laikā "airBaltic" turpinās ikdienas darbību, un uzņēmuma esošā valde un padome turpinās pildīt savus pienākumus. Uzņēmums turpinās pildīt saistības pret piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem un citiem sadarbības partneriem ierastajā uzņēmuma darbības kārtībā.