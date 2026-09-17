Elektroauto uzlāde Latvijā - staciju kļūst vairāk, bet vai tās kļūst arī ērtākas?
Latvijā elektroauto uzlādes tīkls pēdējos gados attīstījies teju gaismas ātrumā. Ja vēl pirms dažiem gadiem daudzās pilsētās bija tikai viena publiskā uzlādes stacija un garāki braucieni bija rūpīgi jāplāno, šodien situācija ir pavisam cita. Saskaņā ar Eiropas Alternatīvo degvielu observatorijas (EAFO) datiem 2026. gada jūlijā Latvijā bija 2273 publiski pieejami uzlādes punkti – aptuveni viens uz katriem astoņiem Latvijā reģistrētiem elektroauto. Autovadītājiem ir plašas iespējas izvēlēties, kur uzlādēt auto, taču operatoru daudzveidība nozīmē arī atšķirīgas lietotnes, kontus, tarifus un norēķinu kārtību. Tādēļ jautājums vairs nav tikai par to, kur atrast uzlādes punktu. Īpaši mazāk pieredzējušiem elektroauto lietotājiem sarežģītākā daļa var sākties brīdī, kad par uzlādi ir jāsamaksā.
Par to, vai uzlādes iespēju pieaugumam līdzi ticis arī lietošanas ērtums, stāsta konkursa “Latvijas e-Auto” žūrijas loceklis un mobilo maksājumu uzņēmuma “Mobilly” valdes priekšsēdētājs Valdis Bergs. “Uzlādes infrastruktūra Latvijā pēdējo gadu laikā ir ievērojami attīstījusies gan pārklājuma, gan jaudas ziņā. Šobrīd uzlāde vairs nav problēma, un braukšana ar elektroauto ir ērta visā Latvijā,” vērtē Bergs.
Kad plašāka izvēle sāk sarežģīt ikdienu
Plašāks uzlādes tīklu pārklājums vēl nenozīmē, ka visur uzlādi var sākt un apmaksāt vienādi. Atkarībā no operatora autovadītājam var būt nepieciešama cita lietotne, uzlādes karte vai atšķirīgs norēķinu risinājums. “Tas lielā mērā ir atkarīgs no lietotāja paradumiem un izvēlētā risinājuma. Lietotājs var izvēlēties sev ērtāko veidu, kā veikt un apmaksāt uzlādi – sākot ar apmaksu lietotnē un beidzot ar uzlādes kartēm vai pēcapmaksas rēķiniem,” skaidro Bergs.
“Mobilly” šo tirgus sadrumstalotību cenšas mazināt, vienā lietotnē apvienojot dažādu uzlādes pakalpojumu sniedzēju piedāvājumu. “Uzņēmuma mērķis ir vienuviet apvienot pēc iespējas vairāk uzlādes pakalpojumu sniedzēju, lai elektroauto uzlādi un tās apmaksu padarītu ērtāku un pieejamāku,” norāda Bergs. Latvijā ar “Mobilly” šobrīd var apmaksāt uzlādi vairāk nekā 1340 stacijās.
Vienlaikus norēķinus bez konkrētā operatora lietotnes pakāpeniski atvieglo Eiropas Savienības Alternatīvo degvielu infrastruktūras regula jeb AFIR. Publiski pieejamos uzlādes punktos, kas ierīkoti no 2024. gada 13. aprīļa, jānodrošina iespēja par vienreizēju uzlādi samaksāt bez reģistrēšanās vai līguma slēgšanas – ar maksājumu karti, bezkontakta norēķinu vai drošu tiešsaistes maksājumu. No 2027. gada 1. janvāra karšu vai bezkontakta norēķini būs jānodrošina arī agrāk ierīkotajos vismaz 50 kW uzlādes punktos TEN-T autoceļu tīklā un drošās stāvvietās. Tomēr prasības neaptver visas iepriekš uzstādītās stacijas, un no pašas regulas autovadītājs nevar secināt, kuros Latvijas uzlādes punktos attiecīgās norēķinu iespējas jau ir pieejamas. Tādēļ konkrētās apmaksas iespējas joprojām jāpārbauda pie operatora.
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Iespēja ērti samaksāt vēl nenozīmē, ka tikpat viegli ir orientēties uzlādes cenās. “Cenas dažādas jaudas uzlādes stacijās atšķiras. Primāri cenu ietekmē stacijas jauda – vai tā ir 22 kW vai, piemēram, 320 kW –, taču nozīme ir arī uzlādes stacijas atrašanās vietai. Tarifi mēdz atšķirties arī dažādos diennakts laikos vai atbilstoši pieprasījumam konkrētajā stacijā,” stāsta “Mobilly” vadītājs. Tādēļ arī līdzīgas jaudas uzlādes punktos izmaksas ne vienmēr būs vienādas. “Mobilly” lietotnē katras tajā pieejamās stacijas uzlādes cenu iespējams apskatīt pirms uzlādes sākšanas.
Ar vienu lietotni arī pāri robežām
Norēķinu sistēmu atšķirības vēl izteiktāk var sajust, dodoties garākā ceļojumā ārpus Latvijas. Uzlādes punkta atrašana tad ir tikai puse no uzdevuma – vēl jānoskaidro, kā konkrētajā vietā sākt uzlādi un par to samaksāt.
“Mobilly” pārklājums jau sniedzas arī ārpus Baltijas – kopumā ar lietotni var apmaksāt uzlādi vairāk nekā 2450 stacijās sešās valstīs, kurās pieejami vairāk nekā 5830 uzlādes punkti. Taču uzņēmuma mērķis ir daudz plašāks. Valdis Bergs skaidro: “Eiropā pārsvarā katram uzlādes operatoram ir sava maksājumu lietotne, kas nav ērti, dodoties garākos braucienos pāri robežām. Tāpēc redzam, ka tirgū ir vieta vienotam maksājumu agregatoram – “Mobilly”. Mūsu stratēģiskais mērķis ir kļūt par vienotu maksājumu punktu elektroauto uzlādēm visā Eiropā. Šajā ziņā esam unikāli, jo nodrošinām plašāko pārklājumu Baltijā.”
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Elektroauto skaits turpina augt
Uzlādes lietošanas ērtums kļūst arvien nozīmīgāks arī tādēļ, ka elektroauto skaits turpina strauji palielināties. Atbilstoši CSDD reģistrācijas datiem 2026. gada jūlijā Latvijā pirmoreiz reģistrēts 881 vieglais pasažieru elektroauto – 362 jauni un 519 lietoti. Tas ir jauns viena mēneša reģistrāciju rekords: par 18 % vairāk nekā jūnijā un par 23 % vairāk nekā 2025. gada jūlijā. Elektroauto veidoja 12,8 % no visiem jūlijā pirmoreiz reģistrētajiem vieglajiem pasažieru automobiļiem.
Visvairāk jaunu un lietotu elektroauto kopā reģistrēti ar “Tesla” zīmolu – 114, kam seko “Volkswagen” ar 88 un “Audi” ar 75 automašīnām. Jauno elektroauto vidū līderi bija “Toyota” ar 58, “BYD” ar 50 un “Volkswagen” ar 43 reģistrētiem auto.
Pieaugums turpinājies laikā, kad elektroauto iegādei atkal pieejams EKII atbalsts. Taču, automašīnu skaitam un modeļu izvēlei augot, arvien būtiskāka kļūst arī visa to lietošanas pieredze. Uzlādes tīkla attīstību vairs nevar vērtēt tikai pēc punktu skaita – tikpat svarīgi ir tas, vai autovadītājs var viegli atrast piemērotu uzlādes vietu, pirms uzlādes saprast tās cenu un bez liekas kavēšanās samaksāt.